Tomas Zambrano a Mel Zelaya: "Están desesperados... tienen que entregar el poder"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, diputado Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles al tuit del expresidente Manuel Zelaya luego de que este publicara un mensaje en X relacionado con los resultados electorales preliminares que le dan la ventaja al candidato nacionalista.
En su publicación, Zambrano aseguró que las declaraciones del asesor presidencial, y coordinador de Libre, reflejan “desesperación” y un reconocimiento implícito de la derrota de la candidata oficialista.
El diputado nacionalista le recordó a Zelaya que el pueblo hondureño “ya decidió” en las urnas el pasado 30 de noviembre, asegurando que el respaldo mayoritario fue para Nasry “Tito” Asfura. “No es usted, expresidente Zelaya, quien va a decidir quién será el próximo presidente”, afirmó en su posteo.
Zambrano también exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el escrutinio especial “acta por acta” y emita la declaratoria oficial sin presiones externas, al tiempo que pidió respeto para el ente electoral. Asimismo, pidió al Partido Liberal no sumarse a los intentos de Zelaya por “incendiar el país” y generar ingobernabilidad.
“El 27 de enero es el último día de su mandato. Honduras, el pueblo y la comunidad internacional no permitirán que se queden un día más”, señaló Zambrano, al tiempo que acusó a Libre de buscar la anulación de las elecciones para “favorecer al familión”.
El jefe de bancada cerró su mensaje asegurando que el Partido Nacional defenderá “la voluntad popular” y no permitirá “que se arrebate la democracia ni que se destruya el país”.
🇭🇳🗳 Honduras pide Respeto a la Voluntad del Pueblo .— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 10, 2025
Después de leer el mensaje del expresidente Zelaya el verdadero poder detrás de este gobierno, el destructor de la democracia, de Honduras y de la verdad solo queda clara una cosa: están desesperados. Saben que ya perdieron.... pic.twitter.com/h5pWHPU6wQ