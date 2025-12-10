Tomas Zambrano a Mel Zelaya: "Están desesperados... tienen que entregar el poder"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, diputado Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles al tuit del expresidente Manuel Zelaya luego de que este publicara un mensaje en X relacionado con los resultados electorales preliminares que le dan la ventaja al candidato nacionalista.

En su publicación, Zambrano aseguró que las declaraciones del asesor presidencial, y coordinador de Libre, reflejan “desesperación” y un reconocimiento implícito de la derrota de la candidata oficialista.

El diputado nacionalista le recordó a Zelaya que el pueblo hondureño “ya decidió” en las urnas el pasado 30 de noviembre, asegurando que el respaldo mayoritario fue para Nasry “Tito” Asfura. “No es usted, expresidente Zelaya, quien va a decidir quién será el próximo presidente”, afirmó en su posteo.