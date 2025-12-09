Manuel Zelaya acepta derrota de Rixi Moncada y afirma que en su conteo el ganador es Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.-El coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, aceptó la derrota de su candidata Rixi Moncada y afirmó que en un conteo acta por acta realizado por el partido el ganador es Salvador Nasralla. "He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta x acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", publicó en un extenso mensaje en el que también cuestiona varios aspectos que han rodeado las pasadas elecciones generales del 30 de noviembre.

Zelaya asegura que el mensaje de Donald Trump, sobre el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, así cómo las amenazas a los votantes en Estados Unidos, "alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada".

De igual manera, el líder de Libre afirma que "el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP manipulado, tal como quedó evidenciado en los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha. Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas". "LIBRE será siempre garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude", finalizó el mensaje que compartió en su cuenta de X.

Horas antes, el exmandatrio hondureño hizo un llamado a los colectivos de Libre de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela a movilizarse frente al Infop. Las acciones en el Infop se llevan a cabo porque el actual alcalde capitalino y candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, instaló un "campamento de la defensa del voto" y para exigirle que los consejeros que cuenten de manera pública cada una de las actas en su poder.

Presidenta Xiomara Castro cuestionó la legalidad de las elecciones

Castro cuestionó este martes la transparencia de las recientes elecciones y afirmó que el país enfrenta un "golpe electoral en curso", marcado por coacción a los votantes, fraude y adulteración de resultados. Durante la inauguración de dos edificios judiciales en Catacamas, Olancho, la mandataria aseguró que el proceso estuvo afectado por "chantajes, extorsiones y manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)".