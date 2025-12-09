Fundación Arcadia condena declaraciones de la presidenta Castro sobre un autogolpe electoral

Tegucigalpa, Honduras.-La Fundación Arcadia, con su sede en Estados Unidos, condena las declaraciones de la presidenta de Hondura, Xiomara Castro, en las que intenta desconocer las elecciones del 30 de noviembre en la que los hondureños acudieron en paz a elegir sus nuevas autoridades. En un comunicado enviado a EL HERALDO, la Fundación asegura que "con el escrutinio aún en curso y casi finalizado y sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad autónoma y legalmente competente, haya emitido la declaratoria oficial de resultados, la jefe del Estado ha pretendido arrogarse una potestad que no le pertenece, desacreditando anticipadamente el proceso, llamando a desconocerlo y sustituyendo, de facto, el veredicto de las urnas por la voluntad del Ejecutivo y de la dirigencia del partido oficial". Agregan que "no estamos ante una mera “opinión política” ni ante una crítica al desempeño del órgano electoral: se trata de un intento directo de colocar la presidencia por encima de la ley y de anular el sentido mismo del sufragio".

"La ruta legítima para cuestionar irregularidades es clara: impugnaciones formales, revisión de actas, justicia electoral y observación internacional independiente. Ninguna de esas vías pasa por un decreto verbal de nulidad pronunciado desde la silla presidencial", afirma la Fundación. "Al desconocer el rol del CNE, desacatar el cauce legal de los comicios y llamar a invalidar globalmente el proceso sin una decisión del órgano competente ni una sentencia jurisdiccional, la presidente Xiomara Castro ha producido una alteración del orden constitucional que no puede minimizarse ni relativizarse", explica. Asegura que "lo que está en curso es un autogolpe de naturaleza electoral: el intento de transformar una derrota en las urnas en un vacío de poder controlado desde el Ejecutivo". Ante lo anterior, la Fundación denuncia las "actuaciones y declaraciones de la presidente Xiomara Castro de Zelaya, anunciando la nulidad de las elecciones y pretende imponer esa nulidad al margen de las competencias del CNE y de los cauces jurisdiccionales, configuran un autogolpe electoral y un quebrantamiento grave del orden democrático en Honduras".

Asimismo, "exige al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, a su Secretaría General y a los Estados miembros que activen sin dilación los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, incluida la apreciación colectiva de la situación nacional y la adopción de medidas políticas y diplomáticas proporcionales a la magnitud de esta ruptura institucional". "La voluntad del pueblo hondureño, expresada en las urnas, no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido. Convertir el voto ciudadano en rehén de un relato de “nulidad” dictado desde el poder es una forma de expropiación política que hiere de muerte la confianza en la democracia", subraya.

Xiomara Castro sobre las elecciones: "Están viciadas de nulidad"

Castro cuestionó este martes la transparencia de las recientes elecciones y afirmó que el país enfrenta un "golpe electoral en curso", marcado por coacción a los votantes, fraude y adulteración de resultados. Durante la inauguración de dos edificios judiciales en Catacamas, Olancho, la mandataria aseguró que el proceso estuvo afectado por "chantajes, extorsiones y manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)".

Castro señaló que, pese a que su gobierno "dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara de forma libre y transparentes" el 30 de noviembre, diversos hechos distorsionaron la voluntad de la ciudadanía.