Xiomara Castro sobre las elecciones generales: "Están viciadas de nulidad"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro cuestionó este martes la transparencia de las recientes elecciones y afirmó que el país enfrenta un "golpe electoral en curso", marcado por coacción a los votantes, fraude y adulteración de resultados. Durante la inauguración de dos edificios judiciales en Catacamas, Olancho, la mandataria aseguró que el proceso estuvo afectado por "chantajes, extorsiones y manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)". Castro señaló que, pese a que su gobierno "dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara de forma libre y transparentes" el 30 de noviembre, diversos hechos distorsionaron la voluntad de la ciudadanía.

Ante la situación, anunció que presentará denuncias ante organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de que se investiguen las irregularidades que, según dijo, afectan la legitimidad del proceso electoral. "Por eso afirmo que estas elecciones, así como lo revelan los 26 audios, están viciados de nulidad", expresó Castro Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El domingo 30 de noviembre, los hondureños acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Castro, así como a 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Críticas a Donald Trump

La mandataria hondureña también condenó las declaraciones de Trump sobre el proceso electoral, calificándolas como una violación "al principio más sagrado de nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo". El miércoles 26 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en su red social Truth Social su respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura. Dos días después, el 28 de noviembre, reiteró su apoyo y anunció un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025, tras hacerse efectivo el indulto. "El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño" escribió Trump. En su publicación agregó: "No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él". Asimismo, ante el indulto de Hernández, la presidenta señaló: "Por intereses políticos, un día antes de las elecciones fue favorecido por el indulto presidencial para perdonarle la pena, pero los delitos y crímenes al pueblo eso no se olvida".

Resultados preliminares