Gobierno de Trump afirma que no ve "ninguna evidencia" de fraude en elecciones de Honduras

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos declaró que no ve "ninguna evidencia" de un fraude electoral en las presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos. "No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación", dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado. La misma fuente subrayó que las elecciones "fueron monitoreadas de cerca" por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los observadores electorales nacionales.

Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que "la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar" la gestión del partido izquierdista Libre, de la presidenta saliente, Xiomara Castro.

