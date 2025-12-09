Gobierno de Trump afirma que no ve "ninguna evidencia" de fraude en elecciones de Honduras

Según se conoció, el gobierno estadounidense afirma que no existe evidencia creíble para pedir la anulación del proceso, como lo exige el partido Libre

  • Gobierno de Trump afirma que no ve ninguna evidencia de fraude en elecciones de Honduras

    Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que "la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar la gestión del partido Libre.

     Foto: Héctor Emilio Paz/Opsa
  • 09 de diciembre de 2025 a las 09:18

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos declaró que no ve "ninguna evidencia" de un fraude electoral en las presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos.

"No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación", dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

La misma fuente subrayó que las elecciones "fueron monitoreadas de cerca" por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los observadores electorales nacionales.

Votos en juego: Así funciona el escrutinio especial que según Nasralla le dará el triunfo

Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que "la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar" la gestión del partido izquierdista Libre, de la presidenta saliente, Xiomara Castro.

"Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita", agregó.

Washington insta a "todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales y a acatar las leyes y la Constitución de Honduras"

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).Hasta ahora Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.

La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a "problemas técnicos", ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más