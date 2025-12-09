Votos en juego: Así funciona el escrutinio especial que según Nasralla le dará el triunfo

Con el 99.40 % de las actas escrutadas, Nasry Asfura, del Partido Nacional, se impone con 1,298,835 votos (40.52 %), mientras que Salvador Nasralla suma 1,256,428 papeletas (39.20 %). Pese a que la ventaja supera los 42,000 votos, Nasralla sostiene que el escrutinio especial le dará el triunfo.
El escrutinio, que ha tenido varias interrupciones, la última de tres días, continuará con más de 2,750 actas con inconsistencias, que se sumarán a las 16,279 correctas que registra hasta ahora la página web del ente electoral.
El escrutinio especial se realizará en dos turnos diarios de doce horas cada uno. Abarcará actas con errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas receptoras, y comenzará con la supervisión de partidos políticos, misiones internacionales y veedores nacionales.
El exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, explicó que el órgano electoral verificará las “actas con irregularidades” y que, cuando “los números no cuadren, haya más electores que votos o existan errores en las sumas, se levantará una nueva acta que será la válida”.
Una vez realizado el escrutinio, podrían darse dos escenarios: que se confirme la tendencia actual o que los resultados cambien.
Con el inicio de esta fase, Salvador Nasralla se mostró optimista y confiado. En una entrevista con TSi afirmó: “Hay 505,000 votos que tienen que ir a un escrutinio especial y todavía faltan actas de los departamentos donde nosotros ganamos”.
“505,000 votos están en escrutinio especial y pueden perfectamente demostrar que el Partido Liberal ganó”, dijo Nasralla.
“La diferencia en este momento es por las actas infladas del Partido Nacional, que infló en Lempira, en Intibucá y en varios lugares donde hemos encontrado un patrón de comportamiento en todas las zonas donde no hubo biométrico”, acusó.
“Quiero aclararle a la gente que ese 97 % va a variar a partir del miércoles, porque cuando se revise voto a voto, como corresponde según el reglamento de escrutinio especial, más de medio millón de votos que están en ese proceso harán que la situación cambie”.
Las actas con inconsistencias sí fueron ingresadas al sistema, pero serán sometidas a una revisión especial debido a que sus cantidades no coinciden por diversos errores. Nasralla confía en que la balanza se incline a su favor tras este proceso y rebase la ventaja de Nasry Asfura.