Votos en juego: Así funciona el escrutinio especial que según Nasralla le dará el triunfo

Con el 99.40 % de las actas dando el triunfo a Nasry Asfura del PN, Salvador Nasralla asegura que aún tiene una carta que le dará la victoria: el escrutinio especial, donde hay miles de votos en juego

  • 09 de diciembre de 2025 a las 07:32
Con el 99.40 % de las actas escrutadas, Nasry Asfura, del Partido Nacional, se impone con 1,298,835 votos (40.52 %), mientras que Salvador Nasralla suma 1,256,428 papeletas (39.20 %). Pese a que la ventaja supera los 42,000 votos, Nasralla sostiene que el escrutinio especial le dará el triunfo.

 Foto: Agencia EFE
El escrutinio, que ha tenido varias interrupciones, la última de tres días, continuará con más de 2,750 actas con inconsistencias, que se sumarán a las 16,279 correctas que registra hasta ahora la página web del ente electoral.

 Foto: Agencia EFE
El escrutinio especial se realizará en dos turnos diarios de doce horas cada uno. Abarcará actas con errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas receptoras, y comenzará con la supervisión de partidos políticos, misiones internacionales y veedores nacionales.

 Foto: Agencia EFE
El exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, explicó que el órgano electoral verificará las “actas con irregularidades” y que, cuando “los números no cuadren, haya más electores que votos o existan errores en las sumas, se levantará una nueva acta que será la válida”.

 Foto: Agencia EFE
Una vez realizado el escrutinio, podrían darse dos escenarios: que se confirme la tendencia actual o que los resultados cambien.

 Foto: Agencia EFE
Con el inicio de esta fase, Salvador Nasralla se mostró optimista y confiado. En una entrevista con TSi afirmó: “Hay 505,000 votos que tienen que ir a un escrutinio especial y todavía faltan actas de los departamentos donde nosotros ganamos”.

 Foto: Agencia EFE
“505,000 votos están en escrutinio especial y pueden perfectamente demostrar que el Partido Liberal ganó”, dijo Nasralla.

Foto: Agencia EFE
“La diferencia en este momento es por las actas infladas del Partido Nacional, que infló en Lempira, en Intibucá y en varios lugares donde hemos encontrado un patrón de comportamiento en todas las zonas donde no hubo biométrico”, acusó.

Foto: Agencia EFE
“Quiero aclararle a la gente que ese 97 % va a variar a partir del miércoles, porque cuando se revise voto a voto, como corresponde según el reglamento de escrutinio especial, más de medio millón de votos que están en ese proceso harán que la situación cambie”.

 Foto: Agencia EFE
Las actas con inconsistencias sí fueron ingresadas al sistema, pero serán sometidas a una revisión especial debido a que sus cantidades no coinciden por diversos errores. Nasralla confía en que la balanza se incline a su favor tras este proceso y rebase la ventaja de Nasry Asfura.

Foto: Agencia EFE
