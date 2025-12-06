MOE-OEA pide agilizar escrutinio tras retrasos de resultados y caída del sitio oficial

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el retraso de casi una semana en los resultados electorales, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA), hizo un llamado a las autoridades hondureñas para agilizar el proceso de escrutinio.

Encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, la organización destacó la importancia de acelerar el trabajo sin comprometer la transparencia del proceso electoral.

Desde el cierre de los comicios el pasado 30 de noviembre, la MOE-OEA ha mantenido su presencia constante, dando seguimiento cercano al desarrollo del proceso post-electoral.