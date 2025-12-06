MOE-OEA pide agilizar escrutinio tras retrasos de resultados y caída del sitio oficial

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el retraso de casi una semana en los resultados electorales, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA), hizo un llamado a las autoridades hondureñas para agilizar el proceso de escrutinio.
Encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, la organización destacó la importancia de acelerar el trabajo sin comprometer la transparencia del proceso electoral.
Desde el cierre de los comicios el pasado 30 de noviembre, la MOE-OEA ha mantenido su presencia constante, dando seguimiento cercano al desarrollo del proceso post-electoral.
Sus observadores, en función de su trabajo por defender la transparencia, han monitoreado el conteo de actas y el repliegue de materiales desde el Centro Logístico Electoral y la Bodega Tecnológica, así como la implementación de soluciones digitales para el tratamiento y la difusión de resultados.
Indicaron que los datos recolectados por sus equipos en múltiples juntas receptoras revelan un resultado sumamente ajustado, lo que incrementa la necesidad de procedimientos ágiles y confiables.
El organismo señaló que la gestión del material electoral ha presentado demoras e intermitencias, tanto en su procesamiento físico como en los sistemas tecnológicos empleados.
Pese a estas dificultades, la misión valoró positivamente la actitud de los ciudadanos y actores políticos que han mostrado paciencia y calma durante esta fase crítica del proceso.
La misión también anunció que este domingo 7 de diciembre observará la elección extraordinaria en la comunidad de San Antonio de Flores, en El Paraíso, donde los habitantes acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus autoridades locales y nacionales.