El director del IP se atrinchera en su oficina con colectivos de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, se ha atrincherado en las oficinas de este ente gubernamental con un grupo de activistas de Libre rechazando la aplastante derrota sufrida por este mismo partido. Bocanegra convocó a los empleados del IP, en particular a los militantes de Libre, para arremeter contra funcionarios del gobierno que han salido a aceptar la derrota, que sufrió Libre en las elecciones del 30 de noviembre. La candidata de Libre, Rixi Moncada, apenas logra el 19 por ciento del favor del electorado, llegando a un poco más de 500 mil votos a nivel nacional. Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, lleva casi un millón 132 mil votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, un millón 112 mil.

Políticos de Libre, como el propio hermano de la candidata presidencial, el comisionado Mario Moncada, fue de los primeros en aceptar la derrota, al igual que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes. Igual lo hizo el secretario de Educación, Daniel Sponda, y diputados prominentes de Libre como Ramón Barrios, quien ha quedado al margen del nuevo Congreso Nacional (CN).

Pero ha habido algunos funcionarios de Libre que rechazan el triunfo de la oposición y se aferran a sus cargos y han llamado a resistir la derrota aplastante que han sufrido. Bocanegra, un furibundo activista y convertido en funcionario, es uno de ellos, quien junto a seguidores aglutinados en los llamados colectivos llama a desconocer los resultados y ataca a funcionarios del gobierno. En un video que circula en su propia red social, Bocanegra, rodeado de activistas, arenga para luchar hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del triunfo de Moncada.

“Esta es la militancia verdadera de Libre, contrario a lo que otros funcionarios han hecho que se han anticipado a aceptar unos resultados fraudulentos, impuestos por el gobierno de los Estados Unidos”, grita Bocanegra aupado por activistas. Lo insólito del caso es que el atrincheramiento no se ha hecho en una sede del partido de Libre, sino que en las oficinas públicas del IP en el Centro Cívico Gubernamental (CCG). "La militancia de Libre nunca se ha dado por vencida, jamás aceptamos el fraude y estamos dispuestos a salir a las calles a defender el triunfo de nuestra candidata", reta el funcionario.