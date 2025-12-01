Mario Moncada reconoce derrota y dice que "quien realmente perdió fue el pueblo"

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de CONDEPOR y exaspirante a diputado, Mario Moncada, reconoció este lunes la derrota de su movimiento político, horas después de la jornada electoral, afirmando que acepta la voluntad expresada en las urnas.

“En democracia, la voz del pueblo es la que define el rumbo de la nación, y ayer el pueblo habló con claridad en las urnas. Como verdadero demócrata, aceptamos con respeto y serenidad su decisión”, declaró Moncada, quien además es hermano de la candidata de Libre, Rixi Moncada, en un mensaje que publicó a través de un posteo en Facebook.

El político agradeció a su equipo de campaña, líderes nacionales y bases locales por el trabajo realizado durante el período electoral. “Cumplimos con el pueblo y también cumplimos con el país”, añadió, reconociendo el esfuerzo colectivo que acompañó su candidatura.