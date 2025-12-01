Luis Redondo quedaría fuera del Congreso, según primeros resultados del CNE

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, quedaría fuera de su curul legislativa según los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Sistema de Presentación de Resultados del CNE registra 20,878 votos a favor de Redondo, cifra que lo ubica en la posición 51 entre los 100 candidatos que participaron en el proceso electoral en el departamento de Cortés.
En esa zona del país, dominada históricamente por el Partido Liberal de Honduras, únicamente las diputadas Scherly Arriaga y Linda Donaire obtendrían escaños por el partido Libertad y Refundación (Libre), dejando por fuera a figuras relevantes de la bancada oficialista.
Hasta la mañana de este lunes, la composición preliminar del Congreso mostraba una mayoría del Partido Nacional con 50 diputados, seguido por 40 del Partido Liberal, 34 de Libre, 2 del PINU y 2 de la Democracia Cristiana, según el cociente electoral.
Abucheos en su centro de votación
Durante la jornada electoral, Redondo enfrentó un tenso ambiente al momento de ejercer el sufragio en el Instituto San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula. Mientras declaraba a los medios haber votado por “todito Libre”, fue recibido entre abucheos e insultos por parte de ciudadanos presentes.
Los asistentes reclamaron que debía hacer fila como cualquier otro votante, lanzándole gritos como “fuera, fuera” y “sáquenlo”. En un video captado por EL HERALDO se observa a uno de sus escoltas empujando a un integrante de la Junta Receptora de Votos, luego de que este les pidiera salir del aula para no entorpecer el proceso.