Luis Redondo quedaría fuera del Congreso, según primeros resultados del CNE

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, quedaría fuera de su curul legislativa según los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Sistema de Presentación de Resultados del CNE registra 20,878 votos a favor de Redondo, cifra que lo ubica en la posición 51 entre los 100 candidatos que participaron en el proceso electoral en el departamento de Cortés.

En esa zona del país, dominada históricamente por el Partido Liberal de Honduras, únicamente las diputadas Scherly Arriaga y Linda Donaire obtendrían escaños por el partido Libertad y Refundación (Libre), dejando por fuera a figuras relevantes de la bancada oficialista.