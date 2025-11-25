En vivo resultados de diputados elecciones generales Honduras 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras celebra este 30 de noviembre las elecciones generales, en las que más 6.5 millones de hondureños elegirán a los próximos diputados del Congreso Nacional.

EL HERALDO publicará gráficos y mapas, con datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral, sobre quiénes son los candidatos más votados, el partido al que pertenecen, y, aplicando el cociente electoral, también cómo quedaría integrado el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.