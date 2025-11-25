En vivo resultados de diputados elecciones generales Honduras 2025

Siga EN VIVO el avance de los candidatos a diputados del Congreso Nacional en las elecciones generales de 2025 con los gráficos de EL HERALDO Plus

  • 25 de noviembre de 2025 a las 18:51
EL HERALDO divulgará en vivo los resultados a nivel de diputaciones para mostrar la integración del Congreso Nacional.

 Ilustración: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras celebra este 30 de noviembre las elecciones generales, en las que más 6.5 millones de hondureños elegirán a los próximos diputados del Congreso Nacional.

EL HERALDO publicará gráficos y mapas, con datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral, sobre quiénes son los candidatos más votados, el partido al que pertenecen, y, aplicando el cociente electoral, también cómo quedaría integrado el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

