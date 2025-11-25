En vivo resultados de diputados elecciones generales Honduras 2025

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Honduras celebra este 30 de noviembre las elecciones generales, en las que más 6.5 millones de hondureños elegirán a los próximos diputados del Congreso Nacional.EL HERALDO publicará gráficos y mapas, con datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral, sobre quiénes son los candidatos más votados, el partido al que pertenecen, y, aplicando el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/explicacion/cociente-electoral-diputados-alcaldes-elecciones-honduras-FA28393521" target="_blank">cociente electoral</a>, también cómo quedaría integrado el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.