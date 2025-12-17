OEA pide resguardar escrutinio especial y evitar confrontaciones entre partidos

La OEA recordó que el gobierno de Xiomara Castro debe brindar seguridad durante el proceso electoral

  • OEA pide resguardar escrutinio especial y evitar confrontaciones entre partidos

    Las elecciones en Honduras aún no tienen ganador pese a realizarse desde el 30 de noviembre.

    Foto: Archivo El Heraldo
  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 20:33

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a los diversos sectores en Honduras resguardar el proceso electoral y respetar la voluntad de la gente que votó el 30 de noviembre.

Mediante sus redes, la OEA recordó que el gobierno debe proporcionar seguridad y garantizar el escrutinio especial.

'Mel' Zelaya: “Nacionalistas, si dicen que ganaron, por qué no quieren voto por voto”

“La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras reitera su llamado a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades a proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular del 30 de noviembre en las elecciones de Honduras 2025”, inicia el comunicado.

Reiteran que “es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio. Incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país”.

Tras haber hecho un trabajo de observación por parte de una misión, la OEA finalmente pidió evitar confrontaciones entre sectores involucrados.

“La MOE OEA exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, concluyen.

Partido Nacional y Liberal reanudan diálogo para solventar crisis electoral

El proceso de escrutinio especial de 2,792 actas se encuentra paralizado mientras Partido Nacional y Liberal llegan a acuerdos relacionados con el proceso.

Además, el partido Libertad y Refundación (Libre) ha pedido un recuento voto por voto y ha mantenido protestas en la capital de Honduras.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más