OEA pide resguardar escrutinio especial y evitar confrontaciones entre partidos

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a los diversos sectores en Honduras resguardar el proceso electoral y respetar la voluntad de la gente que votó el 30 de noviembre. Mediante sus redes, la OEA recordó que el gobierno debe proporcionar seguridad y garantizar el escrutinio especial.

“La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras reitera su llamado a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades a proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular del 30 de noviembre en las elecciones de Honduras 2025”, inicia el comunicado. Reiteran que “es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio. Incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país”.

Tras haber hecho un trabajo de observación por parte de una misión, la OEA finalmente pidió evitar confrontaciones entre sectores involucrados. "La MOE OEA exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello", concluyen.