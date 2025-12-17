EE UU advierte consecuencias ante cualquier intento de perturbar el orden y labor del CNE

Tegucigalpa, Honduras.-La advertencia fue directa y sin matices: "cualquier llamado a perturbar el orden público o a interferir en la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá consecuencias".

Así lo expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos al referirse al desarrollo del proceso electoral en Honduras.

El mensaje, difundido a través de la cuenta de la Oficina en la red social X, se produce en un momento clave, cuando el país se encuentra a la espera de la finalización de los resultados oficiales.

En el pronunciamiento, Estados Unidos exhortó al CNE a iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial, como paso necesario para concluir el conteo oficial de los votos y brindar certeza al proceso democrático.

"En Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales. Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias", advirtió EE UU.

Subrayó que “la voz de 3.4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”.

El llamado de EE UU y la comunidad internacional refuerza la exigencia de transparencia y apego a la normativa electoral.