Tomás Zambrano a Libre: "Su plan de quedarse a la fuerza no va a funcionar"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles 17 de diciembre al pronunciamiento del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos sobre la crisis postelectoral en Honduras y aseguró que Washington ya tiene identificados a quienes, según él, buscan socavar la democracia.

A través de una publicación en su cuenta en la red social X, Zambrano afirmó: "EE UU ya sabe quienes son los conspiradores y los que socavan la Democracia en Honduras, su plan de quedarse a la fuerza no va a funcionar. No van a poder evadir las sanciones".

En su mensaje agregó que los hondureños "hablaron fuerte y el claro pasado 30 de noviembre que Mel y el familión deben de irse y que los que ayudan en su plan para quedarse en el poder van a hundirse junto con Libre en el fango de la historia", escribió.