Tomás Zambrano a Libre: "Su plan de quedarse a la fuerza no va a funcionar"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles 17 de diciembre al pronunciamiento del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos sobre la crisis postelectoral en Honduras y aseguró que Washington ya tiene identificados a quienes, según él, buscan socavar la democracia.
A través de una publicación en su cuenta en la red social X, Zambrano afirmó: "EE UU ya sabe quienes son los conspiradores y los que socavan la Democracia en Honduras, su plan de quedarse a la fuerza no va a funcionar. No van a poder evadir las sanciones".
En su mensaje agregó que los hondureños "hablaron fuerte y el claro pasado 30 de noviembre que Mel y el familión deben de irse y que los que ayudan en su plan para quedarse en el poder van a hundirse junto con Libre en el fango de la historia", escribió.
El pronunciamiento del diputado se produjo luego de que el Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense instara públicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) a iniciar de inmediato el escrutinio especial, con el fin de concluir y oficializar los resultados de las Elecciones Generales.
En su mensaje, la oficina estadounidense advirtió que cualquier llamado a perturbar el orden público o a obstaculizar la labor institucional del CNE tendrá consecuencias, en referencia a presiones, bloqueos o acciones de fuerza en torno al proceso electoral.
"El voto de 3.4 millones de hondureños debe ser respetado y escuchado", señaló el Buró del Hemisferio Occidental, al reiterar la necesidad de que las autoridades electorales actúen conforme a la ley, con transparencia y responsabilidad democrática.
El posicionamiento de Estados Unidos ocurre en un momento de incertidumbre postelectoral, cuando aún no inicia el escrutinio especial y persisten tensiones políticas, disturbios en los alrededores de instalaciones electorales y llamados a movilizaciones por parte de distintos sectores.