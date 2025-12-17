Xiomara Castro convoca a más movilizaciones y exige revisión voto por voto

“La democracia en Honduras está en serias dificultades. Quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden, en la única oportunidad democrática que tiene para manifestarse, que es un proceso electoral”, expresó Castro ante los asistentes.

Durante un discurso ofrecido en los predios de Casa Presidencial , la mandataria afirmó que la democracia hondureña atraviesa “serias dificultades ” y advirtió sobre intentos de manipulación del proceso electoral.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro convocó este miércoles 17 de diciembre a simpatizantes y militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) para tener su respaldo luego del proceso electoral y una denuncia de golpe de Estado, en medio de lo que calificó como una nueva crisis política y riesgos para la voluntad popular expresada en las urnas.

En ese contexto, hizo un llamado a exigir que los resultados se revisen voto por voto, como mecanismo para garantizar que se respete la decisión ciudadana.

“Al convocarlos es precisamente para que podamos manifestarnos en forma pacífica, así como estamos acostumbrados a hacerlo. La democracia se defiende de pie, no en silencio”, expresó Castro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La presidenta también hizo un balance de su gestión al frente del Ejecutivo, señalando que recibió un país endeudado, empobrecido y excluido, y sostuvo que, junto a la población, su gobierno ha sentado las bases para la refundación del Estado y el desarrollo nacional.

“Ustedes saben perfectamente en qué condiciones recibí el país hace cuatro años: endeudado, empobrecido, excluido y sin oportunidades. Hoy tenemos una Honduras diferente, con grandes posibilidades de desarrollarse”, afirmó la mandataria.

Añadió que su gobierno ha llegado a comunidades y sectores históricamente marginados del país.

Castro recordó que su llegada al poder fue resultado de más de 12 años de lucha política y social, y sostuvo que, pese a las limitaciones del ejercicio del poder, su gobierno ha demostrado que es posible generar cambios con voluntad política y compromiso con el pueblo.

En su intervención, la mandataria confirmó que este jueves a las 10:00 de la mañana asistirá al traspaso de mando de las Fuerzas Armadas, al tiempo que reiteró que Casa Presidencial “es la casa del pueblo” y seguirá siendo un espacio desde el cual se defenderá la democracia.

La presidenta agradeció el respaldo de sus simpatizantes y aseguró que continuará acompañando al pueblo hondureño en la defensa del voto y de las libertades democráticas.