La pareja presidencial ejerce el sufragio en Catacamas

Castro y Zelaya arribaron al centro de votación acompañados por dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y uno de sus nietos, generando expectativa entre los electores presentes.

Catacamas, Olancho.- La presidenta de la República, Xiomara Castro, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales acudieron la tarde de este 30 de noviembre al centro educativo Álvaro Contreras, en el barrio El Espino de Catacamas, Olancho, para ejercer su voto en las elecciones generales de Honduras.

Tras ingresar al recinto, la mandataria emitió su voto, en el que respaldó a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. Posteriormente, llamó a la ciudadanía a continuar participando masivamente en la jornada electoral.

"Hoy es un día muy importante para el pueblo hondureño. El llamado es a seguir saliendo a participar y votar. Estos cuatro años hemos construido institucionalidad y hoy se refleja", expresó la presidenta.

La presencia de la pareja presidencial se da en medio de una contienda en la que más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para decidir la continuidad de Libre en el poder o el retorno del Partido Nacional o del Partido Liberal.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En la elección compiten Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nelson Ávila (Democracia Cristiana). La persona electa asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026, en los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980.