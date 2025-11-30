Ana Paola Hall ejerce su voto y llama a una jornada electoral responsable

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, ejerció su voto este domingo en el Instituto San Miguel, en una jornada que avanzó con participación constante en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Su proceso se retrasó unos minutos debido a fallas en el sistema biométrico de la mesa donde estaba registrada.
Horas antes, durante el acto de apertura del proceso electoral, Hall llamó a los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, las Juntas Receptoras de Votos y los medios de comunicación a comportarse como “buenos hondureños”.
En su intervención agregó que el ejercicio del sufragio debe asumirse con la responsabilidad que corresponde al desarrollo de la jornada.
“Hoy ha llegado por fin el día”, afirmó la funcionaria, al destacar que este 30 de noviembre los ciudadanos definirán quiénes dirigirán el país en los próximos años.
Agregó que las elecciones son uno de los procesos logísticos más complejos que existen y requieren el compromiso de todos los involucrados.
Tras votar, Hall recordó en sus redes sociales que el uso del sistema biométrico es obligatorio antes de que cualquier ciudadano emita el sufragio, un mensaje dirigido especialmente a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
Los consejeros Cossette López y Marlon Ochoa también ya ejercieron su derecho al voto en sus respectivos centros de votación.
Más de seis millones de hondureños están habilitados este 30 de noviembre para elegir presidente, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlacen.
Hall, quien asumió la presidencia del CNE el 11 de septiembre de 2025, reiteró su compromiso de conducir un proceso electoral transparente y seguro, garantizando que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de equidad y legalidad este 30 de noviembre.