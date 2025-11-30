“La gente tiene derecho a hacer y decir lo que quiera”: Redondo tras abucheos en su centro de votación

El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, ejerció su derecho al voto entre abucheos e insultos en su contra, por parte de ciudadanos que se encontraban en el centro de votación.
El Instituto San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, se llenó de tensión luego de que Redondo llegará para ejercer el sufragio.
El funcionario pasó a marcar su voto sin hacer fila, acto que enfureció a los ciudadanos que tenían horas de estar haciendo fila para poder ejercer su derecho.
“¿Qué corona tiene?”, cuestionaron las personas que se encontraban en el lugar, mientras pedían que se retirará del centro o que hiciera la fila como corresponde.
“Fuera el familión”, “corrupto” y “ladrón”, eran parte de los gritos que se escuchaban por todo el centro de votación.
“Estamos indignados que este ese señor aquí. Los políticos entran directamente, sin permiso, y que corona tiene”, aseguró uno de los ciudadanos que se encontraba en el centro de votación.
En consecuencia, Redondo aseguró que los ataques verbales no le afectan en lo más mínimo, ya que “la gente tiene derecho a hacer y decir lo que quiera”.
“Lo importante es que voten, ahí es donde se decide quien quiere que lo represente, yo no tengo ningún problema con eso”, afirmó.
Concluyó diciendo que, por el contrario, le “alegra de que haya bastante persona que estén aquí para votar, lamento que se haya abierto tarde el centro de votación, pero ya está el proceso iniciado”.
Redondo fue uno de los primeros funcionarios del Congreso Nacional (CN) en ejercer su voto este domingo 30 de noviembre. Señaló que estaba “muy contento” por poder hacerlo.