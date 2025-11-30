Jorge Aldana ejerce el sufragio y destaca normalidad en las urnas en el Distrito Central

El alcalde del Distrito Central y candidato a la reelección, Jorge Aldana, ejerció este domingo su derecho al voto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y destacó que la jornada electoral inició con normalidad en la capital, con la apertura puntual de las urnas.
Aldana aseguró que, a diferencia de procesos anteriores, los centros de votación comenzaron a operar sin retrasos y con una alta afluencia de ciudadanos.
"Las urnas se instalaron en tiempo y forma, y la gente volvió a demostrar su vocación democrática llegando temprano para definir el destino de la capital y del país", manifestó en HCH.
El edil llamó a los votantes de todas las corrientes políticas a acudir a las urnas y respaldar al candidato de su preferencia.
Subrayó que una participación masiva permitirá que la voluntad popular se exprese con claridad durante estos comicios.
Aldana acudió acompañado de sus hijos y miembros de su familia, e insistió en la importancia de fomentar la participación cívica en las nuevas generaciones.
Señaló que ha observado familias completas, adultos mayores y jóvenes asistir a los centros de votación para celebrar este 30 de noviembre, una jornada que —afirmó— definirá el rumbo del país.
Simpatizantes de Libertad y Refundación despidieron al alcalde con consignas de apoyo, entre ellas "el gordito Aldana no se va".
Este domingo más de seis millones de hondureños están convocados a elegir presidente, 298 corporaciones municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
En la contienda por la alcaldía capitalina participan también Eliseo Castro (Partido Liberal), Juan Diego Zelaya (Partido Nacional), Ever Miguel Velásquez (Democracia Cristiana) y Ana Castro (PINU-SD).