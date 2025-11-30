Personalidades hondureñas acuden a las urnas en histórica jornada

Honduras celebra hoy las elecciones generales de 2025, un evento considerado histórico y que ha captado la atención de la comunidad internacional debido al clima político que atraviesa el país. Desde las 7:00 de la mañana, los centros de votación a nivel nacional abrieron sus puertas para recibir a los más de 6 millones de hondureños convocados a ejercer el sufragio. El cierre está previsto para las 5:00 de la tarde.
Entre los primeros ciudadanos en acudir a las urnas estuvo el doctor Carlos Alfonso Bennaton, de 89 años, quien llegó a primera hora a la Escuela Dionisio de Herrera en San Pedro Sula para ejercer su voto. Bennaton, exdirector de la Región Metropolitana de Salud, es ampliamente recordado como un profesional destacado y un ser humano muy querido en la ciudad.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, también se hizo presente en horas de la mañana en el centro educativo Dionisio de Herrera para cumplir con su derecho al voto. Su participación se suma a la de otras figuras públicas que han asistido tempranamente a las urnas durante esta jornada electoral.
Xiomara Hortencia “Pichu” Zelaya Castro, hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya, también acudió a las urnas para ejercer el sufragio.
El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a su esposa Iroshka Elvir, llegó desde tempranas horas a su centro de votación para ejercer el sufragio. La pareja se sumó a la afluencia matutina de ciudadanos que acudieron a las urnas en esta jornada electoral.
El apóstol Misael Argeñal también fue tendencia en redes sociales luego de que circularan imágenes donde se le observa en carpas del Partido Liberal durante la jornada electoral. Las fotografías generaron conversación pública y diversas interpretaciones, aunque no se ha confirmado oficialmente por quién emitió su voto.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aún no ha ejercido el sufragio; sin embargo, llegó al centro educativo Eusebio Fiallos, donde se observó tocando los portones y exigiendo que el centro de votación abriera sus puertas.
La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, también cumplió con lo anunciado durante su campaña y llegó temprano a su centro de votación para ejercer el sufragio. Su participación matutina se sumó a la afluencia de ciudadanos que acudieron desde primeras horas a las urnas.