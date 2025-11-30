Personalidades hondureñas acuden a las urnas en histórica jornada

Honduras celebra hoy las elecciones generales de 2025, un evento considerado histórico y que ha captado la atención de la comunidad internacional debido al clima político que atraviesa el país. Desde las 7:00 de la mañana, los centros de votación a nivel nacional abrieron sus puertas para recibir a los más de 6 millones de hondureños convocados a ejercer el sufragio. El cierre está previsto para las 5:00 de la tarde.