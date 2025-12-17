Rixi Moncada dice que elecciones 2025 son las peores en la historia de Honduras y pide anularlas

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), aseguró que las elecciones 2025 en Honduras han sido las peores en la historia del país. La exministra de Finanzas y Defensa, quien no llegó ni a los 700 mil votos en los comicios, afirmó una vez más que el proceso electoral debe declararse como nulo.

Decenas de militantes de Libertad y Refundación (Libre) llegaron a Casa Presidencial e ingresaron a la sede del Poder Ejecutivo ante el llamado hecho por la presidenta Xiomara Castro. Moncada acotó que "ustedes abrieron una valla para llegar hasta este estrado y en ese trayecto hubo voces que me dijeron 'no se raje' y la pregunta que yo le hago a la resistencia es desde cuándo el partido Libre se ha rajado. Estamos aquí por nuestro espíritu de lucha y seguir enfrentando a aquellos del norte, enfrentamos al gran imperio. A ese imperio que le intenta dictar a ese pueblo las reglas y que le dijo al pueblo que la principal contendiente del 30 es Rixi Moncada y es comunista". Continuando el discurso en Casa de Gobierno, puntualizó: "Debemos estar consciente de nuestro enfrentamiento, que nuestra lucha desde el 28 de junio de 2009 es una lucha frente a la clase dominante de este país, que se opone a los cambios estructurales, que se opone a elecciones democráticas y a la justicia social".

Añadió: “Todos sabemos qué ocurrió el domingo 30, los que dictaron la orden de allá con sus aliados, aquí dieron un brutal golpe electoral porque quieren hacer desaparecer al partido, a la fuerza política, al 'Melismo' y quieren hacer desaparecer la esencia de este partido. A ellos les decimos que a 17 días después de las elecciones no descansaremos en nuestro pedido justo para que se anulen las elecciones más tramposas en la historia de Honduras”. Rixi Moncada enfatizó que los comicios del 30 de noviembre son los peores en la historia del país. “En la época del dictador Tiburcio Carías se votaba con coacción, se encadenaba a quien opinaba diferente. Estas elecciones son las peores en la historia de Honduras y por eso no las aceptamos. Son las elecciones que patrocinó el crimen organizado, que dirigió el narcotráfico, las elecciones del plan macabro de los 26 audios”. En relación con el indulto de Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, opinó: “El imperio soltó a ese criminal para que dirigiera el crimen organizado que dirigió durante 12 años”.