Maribel Espinoza llama al diálogo político en medio de la incertidumbre electoral

Tegucigalpa, Honduras.- En un contexto marcado por la incertidumbre del proceso electoral en Honduras, la abogada y diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, llamó este miércoles a reducir la confrontación política y entablar un diálogo respetuoso entre las principales fuerzas partidarias.
A través de un mensaje publicado en su red social X, Espinoza consideró que, una vez concluida la campaña, corresponde priorizar el entendimiento y la búsqueda de acuerdos en beneficio del país.
"Es la hora del diálogo respetuoso por Honduras, es la hora de buscar los consensos en favor de la nación", expresó.
La congresista cuestionó los ataques mutuos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, al señalar que este escenario de confrontación agrava la crisis política. A su juicio, este conflicto termina favoreciendo al expresidente Manuel Zelaya Rosales y al partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes acusó de capitalizar la disputa entre ambas fuerzas.
Espinoza sostuvo que el intercambio constante de señalamientos evidencia una falta de disposición para dialogar con responsabilidad y visión de país. No obstante, manifestó confianza en que se alcance una salida pronta a la situación y exhortó a los partidos involucrados a actuar con humildad, poniendo los intereses nacionales por encima de los personales o partidarios.
La campaña ya pasó y debe bajarse el tono de ese ruido para escucharnos. Es la HORA del DIÁLOGO RESPETUOSO POR HONDURAS, es la HORA de buscar los CONSENSOS en favor de la nación.— Maribel Espinoza (@MaribelE59) December 17, 2025
Discúlpenme la crudeza: Es estúpido seguir en un ataque recíproco entre el PNH @PNH y el PLH... pic.twitter.com/aQT2xrUm0Y
Sobre el proceso electoral
El pronunciamiento de la diputada se produce en medio de un escenario de incertidumbre, debido a que aún no inicia el escrutinio especial de 2,792 actas electorales con inconsistencias.
Este proceso estaba previsto para comenzar el 13 de diciembre, pero fue pospuesto por diversos inconvenientes denunciados por la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.
Según la última actualización del día domingo 14 de diciembre, 3:45 p.m. (desde entonces permanece inactiva) los resultados preliminares oficiales, lidera Nasry “Tito” Asfura con el 4.54% de los votos, seguido por Salvador Nasralla, con el 39.19%.
En tercer lugar, se ubica la candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada, con el 19.29%, cuando se ha escrutado el 99.80% de las actas.
El CNE cuenta con un plazo de 30 días posteriores a las elecciones para divulgar los resultados definitivos de los comicios, en los que se eligieron al presidente de la República, designados presidenciales, alcaldes, diputados al Congreso Nacional y representantes al Parlamento Centroamericano.