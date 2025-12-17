Maribel Espinoza llama al diálogo político en medio de la incertidumbre electoral

Tegucigalpa, Honduras.- En un contexto marcado por la incertidumbre del proceso electoral en Honduras, la abogada y diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, llamó este miércoles a reducir la confrontación política y entablar un diálogo respetuoso entre las principales fuerzas partidarias.

A través de un mensaje publicado en su red social X, Espinoza consideró que, una vez concluida la campaña, corresponde priorizar el entendimiento y la búsqueda de acuerdos en beneficio del país.

"Es la hora del diálogo respetuoso por Honduras, es la hora de buscar los consensos en favor de la nación", expresó.

La congresista cuestionó los ataques mutuos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, al señalar que este escenario de confrontación agrava la crisis política. A su juicio, este conflicto termina favoreciendo al expresidente Manuel Zelaya Rosales y al partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes acusó de capitalizar la disputa entre ambas fuerzas.

Espinoza sostuvo que el intercambio constante de señalamientos evidencia una falta de disposición para dialogar con responsabilidad y visión de país. No obstante, manifestó confianza en que se alcance una salida pronta a la situación y exhortó a los partidos involucrados a actuar con humildad, poniendo los intereses nacionales por encima de los personales o partidarios.