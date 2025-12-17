“Confío en su amor y respeto por Honduras, ni usted ni yo somos comunistas”: Nasralla a Hall

Tegucigalpa, Honduras.- Insistiendo en el conteo voto por voto a nivel nacional, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Naralla, envió un mensaje a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. “Estimada abogada Ana Paola Hall. Confío en su amor y respeto por Honduras y su democracia”, posteó Nasralla en su cuenta de X. Asimismo, aseguró que la demanda del pueblo es que se cuente voto por voto en todas las urnas a nivel nacional, pues, según expresó, “quieren saber que su voto cuenta y que la democracia todavía vive en nuestro país”.

Nasralla prometió que, si después de ese conteo total voto por voto resulta ganador Nasry "Tito" Asfura, él y su esposa, Iroshka Elvir, serían "los primeros en felicitarlo y aceptar su triunfo". "Hemos presentado impugnaciones por las 19.167 actas y también en forma parcial, según el tipo de error detectado que desfiguró la voluntad popular", posteó el candidato. Nasralla envió además un emotivo mensaje a Hall, pidiéndole que no tuviera miedo de "aceptar ese conteo sin el acompañamiento de la representante Cossette López, del Partido Nacional, la vayan a acusar de hacerle el juego al Partido Libre, como nos están injustamente acusando a mi esposa y a mí".