“Confío en su amor y respeto por Honduras, ni usted ni yo somos comunistas”: Nasralla a Hall

Un emotivo mensaje envióNasralla a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresándole su confianza y respaldo, además de solicitar el conteo voto por voto a nivel nacional

    Nasralla solicitó a la presidenta del CNE "que se finalice" con el conteo el próximo domingo 21 de diciembre, pero el escrutinio especial ni siquiera ha iniciado.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 07:19

Tegucigalpa, Honduras.- Insistiendo en el conteo voto por voto a nivel nacional, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Naralla, envió un mensaje a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

“Estimada abogada Ana Paola Hall. Confío en su amor y respeto por Honduras y su democracia”, posteó Nasralla en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que la demanda del pueblo es que se cuente voto por voto en todas las urnas a nivel nacional, pues, según expresó, “quieren saber que su voto cuenta y que la democracia todavía vive en nuestro país”.

Nasralla prometió que, si después de ese conteo total voto por voto resulta ganador Nasry “Tito” Asfura, él y su esposa, Iroshka Elvir, serían “los primeros en felicitarlo y aceptar su triunfo”.

“Hemos presentado impugnaciones por las 19.167 actas y también en forma parcial, según el tipo de error detectado que desfiguró la voluntad popular”, posteó el candidato.

Nasralla envió además un emotivo mensaje a Hall, pidiéndole que no tuviera miedo de “aceptar ese conteo sin el acompañamiento de la representante Cossette López, del Partido Nacional, la vayan a acusar de hacerle el juego al Partido Libre, como nos están injustamente acusando a mi esposa y a mí”.

“Ni usted ni yo somos comunistas y todo el mundo lo sabe. Ambos somos demócratas y la voluntad del 70 % de la población que quiere conteo voto por voto debe prevalecer”, expresó Nasralla.

El presidenciable solicitó a Hall “terminar” el “próximo domingo 21 de diciembre este capítulo, demostrándole a todos los hondureños que su voto vale. Cuente con mi apoyo para lograr ese objetivo”.

