Disturbios en el Infop esta madrugada: Libre atacó al PN con lluvia de piedras

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos enfrentamientos se registraron la madrugada de este miércoles 17 de diciembre en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), mientras se mantiene la expectativa de que inicie el escrutinio especial. Una vez más, una lluvia de piedras cayó sobre la carpa de los representantes del Partido Nacional, quienes tuvieron que cubrirse utilizando mesas y sillas para protegerse. Los enfrentamientos en el CLE, según denuncias, han impedido el inicio del escrutinio especial, dejando a la deriva más de 2.700 actas electorales con inconsistencias.

Los integrantes del Partido Nacional, según se conoció, fueron atacados por militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal. El candidato a alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió a "Mel" Zelaya que no se quedará en el poder. "Esta madrugada volvió el caos en el INFOP. Nuestra gente del Turno B tuvo que protegerse usando mesas y sillas como escudo ante las piedras lanzadas por el PLR", denunció Zelaya.