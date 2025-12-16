Ministro de Seguridad anunció que se dejará en libertad a colectivos detenidos en el Infop

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la madrugada, los disturbios se intensificaron en las afueras del Infop, donde colectivos de Libertad y Refundación (Libre) se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar. La presidenta Xiomara Castro ordenó una investigación tras lo ocurrido y dispuso separar de sus cargos a los responsables de "reprimir" a los colectivos que se manifestaban en el lugar. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que se dejará en libertad a los colectivos detenidos durante el desalojo en el Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), sede del escrutinio especial.

"Es difícil, hemos ordenado poner en libertad y la señora presidenta ordenó una investigación", dijo Gustavo Sánchez, quien se trasladó al lugar en horas de la madrugada. El ministro aseguró que se deducirán responsabilidades y afirmó que nadie dio ninguna orden. "Lo que sí les digo es que, si hay responsables, se van a deducir responsabilidades, de eso que no le quepa la menor duda", expresó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que "vamos a investigar, no hay ninguna orden, a nadie se le ha dado ninguna orden". Sánchez hizo un llamado a la calma al señalar: "Entendemos la situación. Vamos a resolver, se van a poner en libertad, se va a hacer una investigación y a los responsables se les deducirán responsabilidades". De manera preliminar, se conoció que unas 15 personas fueron detenidas durante el enfrentamiento registrado en el Infop. Videos muestran que la Policía Nacional recurrió a tanquetas de agua y toletes para desalojar la zona.