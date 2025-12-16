Xiomara Castro ordena separar de sus cargos a responsables de “reprimir” a colectivos en Infop

Tegucigalpa, Honduras.- Disturbios y desalojos se registraron en horas de la madrugada en el Centro Logístico Electoral, donde la Policía tuvo que intervenir. La presidenta Xiomara Castro condenó que se haya "reprimido" a los colectivos y ordenó que se separe de sus cargos a los responsables. Castro ordenó "que me informen inmediatamente para saber quiénes son las personas y que se tomen los correctivos, y que esa gente sea inmediatamente retirada de las instituciones". "Quiero ser clara y contundente: en mi gobierno no se reprime al pueblo. Me he comunicado tanto con el general Roosevelt Hernández, como con el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez", dijo Xiomara Castro.

Seguidamente, la mandataria informó que giró "instrucciones inmediatas", en primer lugar para cesar "cualquier fuerza que se esté ejerciendo de forma desproporcionada" y "proteger la integridad de las personas". "Nuestro compromiso es con la paz, la democracia y los derechos humanos, y como presidenta de la República garantizo que se tiene que investigar lo ocurrido", dijo Castro. Castro ordenó que se "actúe de inmediato conforme a la ley". Añadió que "los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo que hoy está frente al Infop, (donde se ubica el CLE), y de forma pacífica, tienen todo el derecho de exigir claridad y transparencia en los procesos electorales, pero ese derecho no se responde con represión; esa protesta es pacífica y eso es lo importante". Castro dijo que "la gente ha estado precisamente con calma y no es posible que se tomen acciones de represión con una población que lo que está exigiendo es claridad y transparencia en este proceso electoral y que se respeten sus derechos".