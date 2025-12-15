Ana Paola Hall pide apoyo a organismos ante "el inaceptable atentado a la democracia"

Hall solicitó apoyo ante los enfrentamientos protagonizados por miembros de Libre y del Partido Liberal, impidiendo el desarrollo del escrutinio especial

    El llamado surge luego de enfrentamientos en el Centro Logístico Electoral (CLE).

     Foto: Estalin Irías/El Heraldo
  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 11:13

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado a la comunidad internacional y observadores, además pidió apoyo a las Fuerzas Armadas y el Colegio de Abogados (CAH) ante el "inaceptable atentado a la democracia" que está ocurrieron en Honduras.

El llamado surge luego de enfrentamientos en el Centro Logístico Electoral (CLE) donde se está previsto iniciar el escrutinio especial a nivel presidencial para definir al ganador de las elecciones generales del 30 de noviembre.

A través de su cuenta de X, Hall denunció que estas acciones impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales.

Además, afirmó que constituyen delitos, por lo que: "Se ha solicitado apoyo al Jefe del Estado Mayor Conjunto para que resguarde la seguridad del personal del CNE en INFOP, el material electoral que ahí se encuentra y las instalaciones".

De igual forma, pidió al Colegio de Abogados de Honduras para que presten apoyo "desplazando notarios que levanten acta de todo lo que está sucediendo en INFOP, a efecto de documentar posteriores acciones legales".

Y llamó a la comunidad internacional para documentar "el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando, que puede desencadenar en situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir".

"¡A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga implacablemente!", finalizó diciendo Hall en su mensaje.

La presidenta de este organismo electoral denunció el fin de semana que algunos partidos políticos han atrasado el proceso, pese a que el CNE ya está listo para iniciar con el escrutinio especial.

