Xiomara Castro convoca a manifestaciones por "amenaza" de un golpe de Estado a su gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- A manifestaciones en Tegucigalpa llamó la presidenta Xiomara Castro a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía, ante una supuesta amenaza de un golpe de Estado contra su gobierno. En horas de la madrugada (12:50 a. m.), la presidenta posteó un mensaje a través de su cuenta de X, en el que aseguró que "ya está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno". La presidenta hondureña afirmó que recibió información de inteligencia en la que Hernández Alvarado busca volver al país para proclamar al nuevo presidente de la nación.

"Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", afirmó la mandataria. Sin brindar mayores detalles de ese "golpe" contra su gobierno, a tan solo días de entregar su mandato y en medio de disturbios y protestas por las recientes elecciones generales, la mandataria llamó a la ciudadanía a manifestarse. "Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño", sostuvo. Sobre el llamado a sus simpatizantes, puntualizó: "Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", cerró. Su mensaje se da luego que el partido Libertad y Refundación (Libre) estableciera en asamblea que Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), no firme la declaratoria de las elecciones generales.

Ante la derrota de su candidata presidencial, Rixi Moncada, en Libre han venido impulsando que se declaren los comicios como nulos por un supuesto fraude. No obstante, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) desvirtuó un fraude e hizo un llamado a respetar la voluntad popular y se nombre un nuevo jefe de Estado.

Disturbios en horas de la madrugada