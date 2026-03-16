Frente a su casa acribillan a mujer en Comayagua; murió en un hospital

Comayagua, Honduras.- Una mujer fue acribillada por un sicario en motocicleta frente a su propia casa, ubicada en la colonia Milagro de Dios, en Comayagua, la noche del pasado domingo 15 de marzo.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Wendy Carolina Reyes, de 29 años de edad, quien residía en la zona en mención.
El violento hecho se registró al filo de las siete de la noche. Testigos afirmaron que el homicida fue un hombre que se conducía en motocicleta y que al estar en frente de la vivienda comenzó a disparar indiscriminadamente contra la fémina.
En un intento por salvarle la vida, la joven fue auxiliada y trasladada de inmediato al Hospital Santa Teresa. Sin embargo, pese a la intervención médica la joven falleció ahí mismo durante la madrugada de este lunes 16 de marzo.
Tras su deceso, el cuerpo de la mujer fue trasladado hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. Autoridades forenses le realizaron la respectiva autopsia antes de ser entregado a sus familiares.
De momento, se desconoce cuál fue la razón por la que le quitaron la vida a la joven. Mientras tanto, las autoridades señalaron que investigarán para esclarecer el violento crimen.
Mientras tanto, los parientes de la víctima trasladaron su cuerpo hoy mismo hacia Comayagua, donde realizarán su velatorio.
Los restos mortales de Wendy serán sepultados en un camposanto local el martes 17 de marzo, según dieron a conocer familiares.