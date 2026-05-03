Fichajes: Olimpia busca a un exMotagua y seleccionado podría convertirse en legionario

Estas son las principales noticias en el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.
Después de lograr una épica salvación con el CD Choloma, Carlos "Chato" Padilla desconoce si continuará al frente del equipo maquilero la próxima temporada y se mantiene a la espera de las negociaciones con la directiva.
Georgie Welcome finalizó contrato con el Platense y ahora está en manos de la directiva determinar la renovación del delantero de 41 años.
En su primer año en Liga Nacional, Erick Puerto se convirtió en el delantero sensación y también en el objeto de deseo de diferentes clubes. El Tiburón lo tiene claro y solo dejaría ir a su goleador a cambio de 8 millones de lempiras, suma que, por ejemplo, alejaría al Olimpia. El nombre de "Yio" también ha sonado en ligas como la de Turquía, Chipre, China y Arabia Saudita.
Celio Valladares, veterano portero de Lobos UPNFM, terminó contrato en este Clausura 2026, sin embargo, todo parece indicar que continuará en la portería del conjunto universitario.
Quien parece que no continuará con Lobos UPNFM es Roberto Moreira, quien finalizó contrato en este campeonato. Su futuro es incierto.
Salomón Nazar no tiene clara su continuidad como entrenador de Lobos UPNFM. El Doctor está analizando estar a tiempo completo cumpliendo con su función como diputado en el Congreso Nacional.
Para sorpresa de muchos, Kilmar Peña fue una de las sensaciones de este Torneo Clausura al marcar 11 goles. El delantero tendría ofertas de otros clubes sobre la mesa.
Samuel Pozantes no ha renovado con el Platense y varios clubes de Primera División están pendientes de la situación del lateral derecho.
Tras la salida de Óscar "Machillo" Ramírez del Alajuelense de Costa Rica, Jeaustin Campos fue consultado sobre si aceptaría una oferta para dirigir a los "Manudos", a lo que respondió que aún tiene un año de contrato con el Real España y si el club tico está interesado deberá de negociar con la Máquina.
Marco Tulio Aceituno resurgió en Choloma y fue uno de los héroes de la salvación tras anotar ocho goles a lo largo del torneo, incluido el del triunfo ante Marathón. Real España, dueño de su ficha, ya avisó al delantero que hará la pretemporada con ellos.
Motagua sigue de cerca los pasos de Luis Hernández, que tras el descenso del Victoria podría salir del equipo jaibo con destino a la capital.
Cristian Canales, central de 19 años que este torneo estuvo con el CD Choloma, finalizó su préstamo con los maquileros y ya no tiene contrato con Real España, situación de la que está al tanto el Olimpia que ya negocia con el zaguero.
Con el descenso a segunda consumado es un hecho que Hernán "La Tota" Medina no seguirá al frente del Victoria.
Moisés Rodríguez, mediocampista perteneciente a Olimpia, finalizó su préstamo con el Platense y todo apunta a que volverá a los Leones.
El Marathón ha entrado en negociaciones para fichar a Samuel Card, lateral derecho que descendió con el Victoria.
Elison Rivas termina contrato con Olimpia este torneo y la directiva merengue ya trabaja en su renovación.
Dester Mónico es agente libre tras perder la categoría con el Victoria y escuchará ofertas.
Tras un buen torneo con el Platense, la puerta del extranjero se ha abierto para Edwin Solani Solano, que anteriormente había tenido ofertas del fútbol de Costa Rica.
Pablo Cacho ha tenido muy pocos minutos tras su fichaje por Motagua y el club Azul Profundo estudiaría mandarlo a préstamo. Lobos UPNFM ya le hizo saber a las águilas que les gustaría contar con el futbolista.
Giancarlo Sacaza se ha consolidad con Motagua y la Selección Nacional, lo cual ya lo tendría en el radar de clubes de la MLS.
Carlos Argueta ha dejado una grata sensación tras su llegada al Olancho FC y el Olimpia lo vería con buenos ojos para reforzar su costado derecho.