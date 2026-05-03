Fichajes: Olimpia busca a un exMotagua y seleccionado podría convertirse en legionario

En su primer año en Liga Nacional, Erick Puerto se convirtió en el delantero sensación y también en el objeto de deseo de diferentes clubes. El Tiburón lo tiene claro y solo dejaría ir a su goleador a cambio de 8 millones de lempiras, suma que, por ejemplo, alejaría al Olimpia. El nombre de "Yio" también ha sonado en ligas como la de Turquía, Chipre, China y Arabia Saudita.