Futbolista y miembro de una banda de guerra: así era Marlon Rodríguez, asesinado en Yoro

Un ataque armado dejó dos hombres muertos y un menor de 13 años gravemente herido en un nuevo hecho violento ocurrido en el municipio de Morazán, departamento de Yoro. Aquí los detalles:
El doble homicidio ocurrió la madrugada de este domingo-15 de marzo- en el sector que divide la colonia España y la colonia Santa Fe, la cual permanece bajo vigilancia policial tras el violento suceso.
Marlon Rodríguez, residente de la zona, es la primera víctima mortal, mientras que la identidad de la segunda aún no ha sido revelada. Maynor es el menor de 13 años que se encuentra herido.
Según vecinos, los atacantes interceptaron a Rodríguez y a otra persona antes de dispararles repetidamente, provocando la muerte inmediata de ambos.
En el mismo incidente, el menor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Su estado de salud se mantiene crítico, según familiares, quienes han solicitado apoyo económico para cubrir gastos médicos.
Testigos indicaron que el ataque fue repentino y que los responsables huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido.
Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la morgue judicial, mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignó un equipo para indagar el móvil del crimen y dar con los responsables.
Marlon Rodríguez era un joven futbolista, amante de las motocicletas y miembro de una banda de guerra del Instituto Polivalente Francisco Morazán.
"Dios fortalezca a Iris. ¡Qué pesar! Este niño sí que era humilde. Justicia para este joven", "Dios santo, ¡qué bonito le decía yo a este niño tan humilde! ¡Caramba!", "¡Qué barbaridad! Y yo lo esperaba mañana para pagarle el internet. Fuerzas a la familia", son algunos de los comentario en redes sociales.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque y las autoridades continúan con las investigaciones. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial.