Futbolista y miembro de una banda de guerra: así era Marlon Rodríguez, asesinado en Yoro

"Dios fortalezca a Iris. ¡Qué pesar! Este niño sí que era humilde. Justicia para este joven", "Dios santo, ¡qué bonito le decía yo a este niño tan humilde! ¡Caramba!", "¡Qué barbaridad! Y yo lo esperaba mañana para pagarle el internet. Fuerzas a la familia", son algunos de los comentario en redes sociales.