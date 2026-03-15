"Después del colegio desapareció": madre de César Banegas antes de ser decapitado en Yoro

César Banegas fue decapitado e inicialmente se creía que su cuerpo en realidad correspondía al de Esteban Ferrera, conocido como "El Diablo" y presunto líder de la banda. Se cree que este cabecilla dejó sus documentos al lado del cadáver decapitado, en un intento por fingir su muerte y que las autoridades no lo sigan buscando.