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"Después del colegio desapareció": madre de César Banegas antes de ser decapitado en Yoro

Antes de ser una de las víctimas de la masacre en Sulaco, Yoro, César Banegas se encontraba en su colegio y desapareció ese mismo día, según su madre

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 14:01
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En un video reciente publicado por la madre de César Banegas, una de las personas que murió la mañana del viernes en una masacre en Sulaco, Yoro, la mujer reveló lo que pasó antes de que su hijo fuese decapitado. Esto dijo:

 Foto: Cortesía
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Una masacre registrada el viernes -13 de marzo de 2026- en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, específicamente en la aldea El Espino, dejó cinco personas muertas, entre ellas César Banegas.

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Además de César, se encontró el cuerpo de Luis Omar Aquino Rodríguez, Eber Fabricio Zúñiga Zepeda, de 22 años; Santos Javier González Hernández, de 36 años; y Marvin Moisés Casco Martínez.

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Presuntamente, según las versiones de las autoridades policiales, todas las víctimas pertenecían a la estructura criminal de "El Cártel del Diablo".

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Según reveló su madre, de quien no se conoció la identidad, el joven estaba en su colegio y desapareció. Fue ese día cuando inició la búsqueda.

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"Cuando lo subí (el video), mi hijo aun estaba vivo está en colegio y después del colegio desapareció", explicó en comentarios al ser consultada sobre un video de Banegas García que publicó poco antes de la masacre.

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César Banegas fue decapitado e inicialmente se creía que su cuerpo en realidad correspondía al de Esteban Ferrera, conocido como "El Diablo" y presunto líder de la banda. Se cree que este cabecilla dejó sus documentos al lado del cadáver decapitado, en un intento por fingir su muerte y que las autoridades no lo sigan buscando.

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Según dio a conocer Eduardo Rivera Thomas, subcomisionado de la Policía Nacional, al hallar a la persona decapitada con los documentos se iniciaron las investigaciones. Posteriormente, se descubrió que el cuerpo no pertenecía a Ferrera, sino a un joven que había sido reportado como desaparecido: César Banegas.

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El joven César Banegas fue decapitado y cerca de su cuerpo dejaron los documentos de Ferrera para hacer creer que el líder criminal había sido asesinado en la masacre.

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La tarde del sábado -14 de marzo- se retiró de la morgue el cuerpo de tres de las cinco víctimas bajo un fuerte resguardo policial.

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"Mi vida entera, mi estudiante, este era tu año, amor mío", escribió la madre en la publicación.

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Hasta el momento no se han brindado detalles del paradero de Esteban Ferrera, quien seguiría prófugo de la justicia tras fingir su muerte.

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