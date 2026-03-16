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Dos jóvenes fueron ejecutados en San José de Colinas, Santa Bárbara

La tranquilidad de San José de Colinas se rompió este lunes tras el asesinato de dos hombres. Autoridades indagan para dar con el paradero de los hechores

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 12:42
Dos jóvenes fueron ejecutados en San José de Colinas, Santa Bárbara

Dos personas fueron asesinadas en Santa Bárbara este lunes.

Foto: redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- Dos jóvenes fueron ejecutados la mañana de este lunes 16 de marzo en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades locales como Adonis Madrid, originario de una aldea del municipio de Zacapa, y José Lenin Rodríguez, quien era residente de la comunidad Monte Vista.

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Según el relato de pobladores, ambos jóvenes se encontraban en el sector cuando fueron interceptados y asesinados a manos de desconocidos. Inicialmente, se informó que les dispararon, pero serán las autoridades quienes confirmen el dato.

Los cuerpos de ambas víctimas quedaron tendidos en la calle.

Los cuerpos de ambas víctimas quedaron tendidos en la calle.

(Foto: redes sociales)

Este crimen ha causado preocupación en la zona, ya que según los habitantes del lugar, el municipio de San José de Colinas ha sido una "zona muy tranquila" y con baja incidencia delictiva. Por ende, solicitaron a la policía mayor presencia policial.

Mientras tanto, las autoridades policiales indagan para dar con el paradero de los hechores y determinar el móvil del doble asesinato.

Miembros de Medicina Forense se apersonaron al lugar para el levantamiento de los cuerpos y luego trasladarlos hacia la morgue para su respectiva autopsia.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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