Dos jóvenes fueron ejecutados en San José de Colinas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Dos jóvenes fueron ejecutados la mañana de este lunes 16 de marzo en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara. Las víctimas fueron identificadas por las autoridades locales como Adonis Madrid, originario de una aldea del municipio de Zacapa, y José Lenin Rodríguez, quien era residente de la comunidad Monte Vista.

Según el relato de pobladores, ambos jóvenes se encontraban en el sector cuando fueron interceptados y asesinados a manos de desconocidos. Inicialmente, se informó que les dispararon, pero serán las autoridades quienes confirmen el dato.

