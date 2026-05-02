Tabla de posiciones LaLiga de España: esto necesita el Barcelona para ser campeón

Tegucigalpa, Honduras.- El Barcelona dejó casi sentenciada LaLiga de España tras vencer 1-2 a Osasuna en Pamplona, presionando al Real Madrid a ganar en su visita al Espanyol. En este momento, los azulgranas son líderes con 88 puntos y le sacan una abismal diferencia de 14 puntos a un cuadro merengue que si no gana mañana tendrá que hacerle el pasillo a su eterno rival cuando le toque visitar el Camp Nou. Con una importante distancia el panorama para que el Barcelona sea campeón es el siguiente. Los de Hansi Flick podrían celebrar sin jugar el clásico si el Espanyol, su eterno rival de ciudad, le quita puntos a los merengues, ya sea ganando o empatando, lo cual haría imposible que el equipo de Álvaro Arbeloa pueda alcanzar a los catalanes.

En caso de que el Real Madrid salga victorioso en Cornellá, al Barcelona le bastará con un empate para festejar el título de Liga ante su máximo rival. El clásico del próximo 10 de mayo tendrá mucho morbo ante la posibilidad de que el Barcelona juegue ya como campeón ante los blancos o por el escenario de que los culés sentencien el título en ese partido.

Arriaga prácticamente condenado

En cuanto a la lucha por entrar a competiciones europeas no hay muchos cambios. Junto a Barcelona y Real Madrid el Villarreal y Atlético de Madrid tienen casi asegurada su presencia en Champions. Real Betis se mantiene en la zona de Europa League y el Celta está en el sexto puesto que da acceso a la Conference League. Donde sí hubo cambios importantes fue en la lucha por no descender. El Levante de Kervin Arriaga quedó prácticamente condenado tras perder 5-1 ante el Villarreal y está dos puntos abajo del Sevilla (decimoctavo) y a tres del Alavés, "último" en la zona segura del campeonato. A los de Arriaga les toca un calendario complicado en el que no dependen de sí mismos y ocupan que sus rivales directos pierdan puntos.