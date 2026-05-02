¡Chingu Amiga se casa! Así fue la propuesta de matrimonio

El contexto de Chingu Amiga no es menor para entender el peso de este momento. Antes de convertirse en una de las creadoras de contenido más queridas de México, Sujin Kim llegó al país huyendo de la presión social y del síndrome de burnout que le provocó la exigencia laboral de Corea del Sur. México no solo le devolvió el equilibrio; le dio un hogar, una comunidad y, ahora, un prometido.