¡Chingu Amiga se casa! Así fue la propuesta de matrimonio

Sujin Kim, popularmente conocida como Chingu Amiga, llegó a Oaxaca convencida de que iba a grabar un video de trabajo normal, pero, terminó comprometida en matrimonio. La "mentirilla", como ella misma la llamó después, funcionó a la perfección.
La creadora de contenido tenía la cabeza puesta en la grabación cuando su pareja Rodrigo Vásquez le pidió que esperara un momento. En su propio relato, confesó que en ese instante pensó en cuándo retomarían la "chamba", sin sospechar lo que venía.
Entonces llegó el anillo. La propuesta no fue convencional, Vásquez integró elementos profundamente arraigados en la cultura oaxaqueña: la pareja recibió pan de Mitla, chocolate, mezcal y un guajolote, presentes que forman parte del ritual con el que un novio pide la mano en esa región.
También les entregaron velas elaboradas con cera de abeja, que simbolizan la luz que guiará su camino como matrimonio, y ambos recibieron palabras de buenos deseos en zapoteco mientras las encendían, en un acto destinado a unir a las familias y atraer la abundancia.
La influencer surcoreana, que tiene 35 años y más de 65 millones de seguidores repartidos entre YouTube, TikTok e Instagram, no pudo contener las lágrimas.
Vistiendo sus características chanclas, Sujin Kim aceptó la propuesta de Vásquez. Fue, según sus palabras, un sueño hecho realidad.
Horas después, ya con el anillo puesto, escribió a sus seguidores, a quienes llama "Chingus": "Chingus, quiero compartir con ustedes este momento tan hermoso y feliz de mi vida. Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa. Por fin!! Rodri me pidió mano!!".
Y añadió, describiendo el instante exacto: "Estábamos en medio de otra grabación cuando pasó. De repente me hizo a esperar por algo y yo estuve pensando 'cuando empezamos la chamba' y BOoOooOM!!!!!!!".
Vásquez, de 37 años y originario de Oaxaca aunque radicado en Monterrey, también se pronunció en redes.
Describió ese día como el más feliz de su vida y agradeció a Sujin por decidir compartir su camino con él, recordando los nervios, las risas y las lágrimas que marcaron el instante en que ella dijo que sí.
La historia de esta pareja arrancó, como tantas otras en la era digital, en Tinder. Sujin acababa de llegar a México y buscaba conocer personas; Vásquez, con su perfil discreto y su personalidad sencilla, fue ganándose su corazón con el tiempo.
Lo que comenzó como un encuentro casual derivó en uno de los romances más seguidos del mundo del entretenimiento digital en habla hispana.
El contexto de Chingu Amiga no es menor para entender el peso de este momento. Antes de convertirse en una de las creadoras de contenido más queridas de México, Sujin Kim llegó al país huyendo de la presión social y del síndrome de burnout que le provocó la exigencia laboral de Corea del Sur. México no solo le devolvió el equilibrio; le dio un hogar, una comunidad y, ahora, un prometido.
En cuanto a la boda, aunque no hay fecha definida, los planes ya estarían en marcha.