Crisis en el imperio Jenner: Segunda exempleada denuncia a Kylie por acoso y racismo

Antes de renunciar, Soto intentó una última vía. En abril de 2025, escribió una extensa carta a Jenner y la dejó en la camilla de masajes de la empresaria justo antes de que tuviera programada una sesión. En ella, le escribió a Kylie: "Necesito expresar lo terrible que es el maltrato psicológico que estoy sufriendo" y, según la demanda, le pedía disculpas por compartir con ella esas situaciones, confiando en que no las habría permitido de haber estado al tanto. Según la demanda, al día siguiente de colocar la carta, la amenazaron con despedirla.