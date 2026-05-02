¿Cuál es el estado de salud de Zayn Malik? Esto se sabe

¿Cuál es el estado de salud de Zayn Malik? Aquí todos los detalles tras su reciente hospitalización y lo que decidió hacer.
Esto lo que lo llevó a tomar la decisión de cancelar varias de sus presentaciones en Estados Unidos como parte de su agenda musical.
En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Malik expresó su gratitud por el cariño, las oraciones y los buenos deseos que ha recibido, asegurando que han sido fundamentales en su proceso de recuperación.
Asimismo, el exmiembro de One Direction reveló que se encuentra en casa recuperándose y que, aunque aún no está completamente restablecido, se siente optimista y confía en volver “más fuerte que antes”.
Debido a su estado de salud, el cantante explicó que se vio obligado a reorganizar su agenda para los próximos meses, lo que incluye la reducción del número de conciertos programados en su gira musical.
La gira, relacionada con su más reciente producción titulada Konnakol, había generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente tras el lanzamiento oficial del disco el pasado 17 de abril.
Ese mismo día, Malik sorprendió al compartir una fotografía desde una cama de hospital, donde informó que estaba atravesando una semana difícil en términos de salud y que aún se encontraba en proceso de recuperación.
En ese momento, el cantante también manifestó sentirse triste por no poder cumplir con los compromisos que tenía programados, particularmente por no poder encontrarse con sus fans durante esos días.
Pese a no revelar públicamente la causa de su hospitalización, Malik aprovechó para agradecer al personal médico que lo atendió, destacando la labor de doctores, enfermeras y cardiólogos que lo acompañaron durante su tratamiento.
Aunque la incertidumbre sobre su estado de salud persiste, el artista dejó claro que su prioridad es recuperarse completamente, mientras mantiene la esperanza de reencontrarse pronto con sus seguidores en distintas partes del mundo.