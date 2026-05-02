¿Taylor Swift grabó una canción para Toy Story 5? Las pistas apuntan

Ni Taylor Swift ni su representación han confirmado si el contador fue intencional, accidental o simplemente un error en el sitio web. Las tres posibilidades circulan con la misma intensidad en redes sociales. Hay quienes apuestan por una filtración anticipada de un anuncio ya programado; otros creen que fue un fallo técnico que se corrigió en cuestión de minutos; y un tercer grupo sostiene que todo es parte de la maquinaria de misterio que Swift ha convertido en una estrategia de comunicación en sí misma.