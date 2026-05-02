¿Taylor Swift grabó una canción para Toy Story 5? Las pistas apuntan

El jueves 30 de abril de 2026, a las 2:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos, el sitio taylorswift.com mostró un contador con un fondo de cielo azul y nubes blancas que los fans identificaron de inmediato como el empapelado icónico del cuarto de Andy en la saga Toy Story.
La tipografía era amarilla con borde azul, exactamente la misma paleta del logo de la franquicia. Diez minutos después, el contador había desaparecido y el sitio había vuelto a su diseño habitual de la era The Life of a Showgirl. Ni Taylor Swift ni su equipo han emitido palabra al respecto.
Pero diez minutos fueron más que suficientes. Las capturas de pantalla se propagaron por X, TikTok y Reddit a la velocidad característica de cualquier misterio swiftie.
La frase "TAY STORY 5 IS REAL" llegó a ser tendencia antes de que las nubes desaparecieran de la página. La teoría que se instaló con más fuerza entre los seguidores de la artista fue una sola: Swift podría estar preparando una canción original para la banda sonora de Toy Story 5, la próxima entrega de Pixar prevista para el 19 de junio de 2026.
El contador apuntaba al sábado 2 de mayo a las 2:00 p.m. hora del Este. Pero la fecha que más ha dado de qué hablar entre la comunidad swiftie es otra.
Toy Story 5 se estrena el 19 de junio en Estados Unidos, que es exactamente el mismo día en que se cumplen 20 años del debut de Taylor Swift con Tim McGraw. El sencillo fue publicado el 19 de junio de 2006, cuando Swift tenía 16 años y acababa de mudarse a Nashville para perseguir una carrera musical. Para buena parte de su fandom, esa coincidencia de fechas no suena a accidente.
A eso se suma otro detalle que los fans han rescatado de su propio archivo mental. Algunos swifties hacen referencia a la canción My Boy Only Breaks His Favorite Toys de The Tortured Poets Department, el álbum de abril de 2024, cuyo título cobra un nuevo sentido en este contexto.
Y la lista de indicios sigue. A finales de abril de 2026, Swift fue vista luciendo un vestido azul cielo de la marca Staud con rayas blancas, lo que muchos seguidores leen como otra posible pista de cara a un anuncio pendiente.
Si la colaboración se confirma, sería la primera canción de Taylor Swift para una película de animación.
No obstante, su trayectoria en bandas sonoras cinematográficas dista mucho de ser novata. Swift grabó Safe and Sound y Eyes Open para The Hunger Games, y la primera le valió un Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. También coescribió Beautiful Ghosts con Andrew Lloyd Webber para Cats y firmó "Carolina" para la película Where the Crawdads Sing.
Ni Taylor Swift ni su representación han confirmado si el contador fue intencional, accidental o simplemente un error en el sitio web. Las tres posibilidades circulan con la misma intensidad en redes sociales. Hay quienes apuestan por una filtración anticipada de un anuncio ya programado; otros creen que fue un fallo técnico que se corrigió en cuestión de minutos; y un tercer grupo sostiene que todo es parte de la maquinaria de misterio que Swift ha convertido en una estrategia de comunicación en sí misma.