Shakira en Río: todo sobre su megaconcierto gratuito en Copacabana

La expectativa también gira en torno a una posible aparición de Anitta. La cantante brasileña, quien recientemente colaboró con Shakira en “Choka choka”, ha confirmado que recibió la invitación para unirse al espectáculo. La posibilidad de verlas juntas sobre el escenario ha alimentado la conversación en redes y elevado aún más el interés en torno a una noche ya de por sí extraordinaria.