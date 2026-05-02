Shakira en Río: todo sobre su megaconcierto gratuito en Copacabana

Shakira vuelve a encontrarse con Brasil en una cita que trasciende lo musical. Este sábado 2 de mayo, la playa de Copacabana será el escenario de un espectáculo gratuito que apunta a convertirse en la presentación más multitudinaria de su carrera y en uno de los grandes acontecimientos culturales del año en América Latina.
La artista colombiana encabeza una nueva edición de "Todo mundo no Rio", una iniciativa que en los últimos años ha consolidado a la emblemática playa carioca como uno de los escenarios al aire libre más relevantes del planeta.
Tras convocatorias memorables de figuras internacionales, ahora será el turno de una intérprete cuya relación con el público brasileño se remonta a los primeros años de su proyección internacional.
La magnitud del evento resulta elocuente. Las autoridades locales prevén la asistencia de cerca de dos millones de personas, una cifra que confirma la dimensión de una artista capaz de movilizar audiencias a escala global.
El montaje, además, ha sido concebido para responder a esa expectativa, con una estructura monumental levantada frente al Atlántico para albergar una producción de alcance internacional.
Pero el concierto guarda un atractivo adicional. Durante los ensayos abiertos del viernes por la noche, Shakira reveló parte de las sorpresas que acompañarán su presentación.
Entre ellas destacan las participaciones de Caetano Veloso y Maria Bethânia, dos figuras esenciales de la música brasileña.
Junto a Caetano interpretará O Leãozinho, una de las composiciones más entrañables del repertorio del artista bahiano. Con Bethânia compartirá “O Que É, O Que É”, la célebre obra de Gonzaguinha que celebra la vida con una fuerza conmovedora.
La expectativa también gira en torno a una posible aparición de Anitta. La cantante brasileña, quien recientemente colaboró con Shakira en “Choka choka”, ha confirmado que recibió la invitación para unirse al espectáculo. La posibilidad de verlas juntas sobre el escenario ha alimentado la conversación en redes y elevado aún más el interés en torno a una noche ya de por sí extraordinaria.
A ello se suma el nombre de Ivete Sangalo, otra artista cuya presencia ha sido ampliamente comentada en los días previos.
El concierto marcará además el cierre simbólico de una etapa especialmente significativa para la colombiana. La gira "Las mujeres ya no lloran world tour" ha reafirmado su vigencia artística y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones.
En Río, esa travesía encontrará una culminación a la altura de su alcance, en una ciudad que entiende el espectáculo como una celebración colectiva.