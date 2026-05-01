Sydney Sweeney hace oficial su relación con Scooter Braun: las imágenes que lo confirman

Sydney Sweeney acaba de hacer oficial su relación con Scooter Braun en Instagram, marcando su “hard launch” como pareja ante millones de seguidores.
Este 1 de mayo, la estrella de Euphoria publicó un carrusel de fotos de su fin de semana en el festival Stagecoach 2026, donde ambos aparecen en momentos cariñosos, desde abrazos y photobooth hasta escenas de karaoke y paseos sobre hombros, acompañado del mensaje: “cowboy kind of weekend”.
La publicación llega semanas después de que Braun compartiera una imagen de ambos en sus historias, pero esta es la primera vez que Sydney lo integra de forma abierta a su feed principal, lo que para muchos fans equivale a una confirmación pública definitiva.
Según medios como People, la relación habría comenzado en 2025 y se volvió seria en los últimos meses tras varias apariciones juntos. Poco antes la actriz hacía pareja con Jonathan Davino.
El movimiento de hoy no pasó desapercibido: entre curiosidad, sorpresa y conversación viral, la intérprete años vuelve a demostrar que cada paso suyo se convierte rápidamente en tema de cultura pop.
Para muchos, más que una simple publicación, fue la señal de que Sydney ya no está escondiendo esta nueva etapa sentimental.
Aunque ambos no son los únicos que figuran en la publicación, en la que se les ve junto a amigos y otros acompañantes, sí se han vuelto los protagonistas de los comentarios y de las reacciones del internet.
Ahora bien, detrás del “hard launch” hay bastante conversación pública, y la polémica gira más alrededor de Scooter Braun que de Sydney Sweeney
Braun sigue siendo una figura muy divisiva por su conflicto con Taylor Swift tras la compra de Big Machine en 2019, operación que le dio control sobre los masters originales de sus primeros discos. Ese episodio lo convirtió en una figura controversial para muchos fans del pop, especialmente swifties.
Por otra parte, Sydney tiene 28 años y Braun 44, además de ser uno de los ejecutivos más influyentes de la industria musical/entretenimiento. Para algunos críticos, esto ha generado debate sobre poder, imagen y posibles implicaciones estratégicas en Hollywood.
Sydney ya venía de meses intensos mediáticamente por controversias como campañas publicitarias discutidas y debates culturales sobre su figura pública, por lo que esta relación se suma a una narrativa donde cada movimiento suyo recibe escrutinio amplificado.
Según reportes de People y Elle, ambos se conocieron en eventos de alto perfil como la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, luego fueron vistos juntos en Italia, Lake Tahoe, Nueva York y Los Ángeles, y para finales de 2025 ya se hablaba de una relación seria.