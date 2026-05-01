De las pasarelas de Miss Universo al mercado pilates: Zu Clemente muestra nueva faceta

En una especie de transición que va de las pasarelas al bienestar consciente, Zuheilyn Clemente, Miss Honduras Universo 2023 e influencer hondureña, acaba de compartir una nueva faceta en su carrera.
La modelo, creadora de contenido e imagen empresarial ha decidido incursionar en el emprendimiento fitness con el lanzamiento de Curva, su proyecto enfocado en pilates reformer.
A través de sus redes sociales, la reina de belleza compartió con sus seguidores la motivación profundamente personal detrás de esta nueva etapa, revelando que su conexión con esta disciplina nació a partir de su propia experiencia física.
“Hola, soy Zu. Para mí Pilates Reformer fue el inicio de una transformación real. Al vivir con escoliosis, me ayudó a fortalecer mi cuerpo, mejorar mi postura y entender que cada curva de nuestro cuerpo importa", inició Zu.
"Por eso nace Curva, un proyecto tan importante para mí, inspirado en el bienestar, el movimiento consciente y en cómo el pilates reformer puede ayudarte a conectar con tu cuerpo, fortalecerlo y cuidarlo desde adentro hacia afuera”, expresó.
Más allá de una apuesta comercial, Curva parece representar una extensión de su historia personal: una propuesta que mezcla salud, autocuidado y empoderamiento corporal desde una perspectiva íntima y auténtica.
Con este proyecto, Zuheilyn no solo diversifica su imagen pública más allá de los certámenes y la influencia digital, sino que también se suma a una tendencia creciente que prioriza el bienestar integral y el ejercicio consciente.
El pilates reformer, conocido por su enfoque en fuerza, flexibilidad, postura y conexión mente-cuerpo, ha ganado cada vez más terreno entre quienes buscan alternativas de entrenamiento menos agresivas pero altamente efectivas, y Zu parece decidida a posicionarse dentro de ese mercado con una narrativa cercana y personal.
Así, la hondureña inaugura una etapa distinta: una en la que su imagen deja de estar ligada únicamente a la belleza exterior para apostar también por el bienestar desde adentro, transformando su experiencia con la escoliosis en una plataforma de inspiración para otros.
Con Curva, Zu Clemente demuestra que su evolución va mucho más allá de la corona que lució con orgullo en 2023, cuando representó a Honduras en el Miss Universo con sede en El Salvador.
La respuesta de la comunidad digital de Zu ha sido ampliamente positiva, debido a que la influencer siempre ha demostrado que el ejercicio físico y el bienestar general han hecho parte importante de su vida en los últimos años.
"Este es un proyecto que creamos con mucho amor y dedicación. No podemos esperar a que sean parte de la familia @curvastudiohn para transformar desde adentro hacia afuera", complementó Clemente.