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De las pasarelas de Miss Universo al mercado pilates: Zu Clemente muestra nueva faceta

A través de sus redes sociales, la reina de belleza compartió con sus seguidores la motivación profundamente personal detrás de su nueva faceta, conectada a esta disciplina en tendencia

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 15:19
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En una especie de transición que va de las pasarelas al bienestar consciente, Zuheilyn Clemente, Miss Honduras Universo 2023 e influencer hondureña, acaba de compartir una nueva faceta en su carrera.

 Foto: Instagram.
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La modelo, creadora de contenido e imagen empresarial ha decidido incursionar en el emprendimiento fitness con el lanzamiento de Curva, su proyecto enfocado en pilates reformer.

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A través de sus redes sociales, la reina de belleza compartió con sus seguidores la motivación profundamente personal detrás de esta nueva etapa, revelando que su conexión con esta disciplina nació a partir de su propia experiencia física.

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“Hola, soy Zu. Para mí Pilates Reformer fue el inicio de una transformación real. Al vivir con escoliosis, me ayudó a fortalecer mi cuerpo, mejorar mi postura y entender que cada curva de nuestro cuerpo importa", inició Zu.

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"Por eso nace Curva, un proyecto tan importante para mí, inspirado en el bienestar, el movimiento consciente y en cómo el pilates reformer puede ayudarte a conectar con tu cuerpo, fortalecerlo y cuidarlo desde adentro hacia afuera”, expresó.

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Más allá de una apuesta comercial, Curva parece representar una extensión de su historia personal: una propuesta que mezcla salud, autocuidado y empoderamiento corporal desde una perspectiva íntima y auténtica.

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Con este proyecto, Zuheilyn no solo diversifica su imagen pública más allá de los certámenes y la influencia digital, sino que también se suma a una tendencia creciente que prioriza el bienestar integral y el ejercicio consciente.

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El pilates reformer, conocido por su enfoque en fuerza, flexibilidad, postura y conexión mente-cuerpo, ha ganado cada vez más terreno entre quienes buscan alternativas de entrenamiento menos agresivas pero altamente efectivas, y Zu parece decidida a posicionarse dentro de ese mercado con una narrativa cercana y personal.

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Así, la hondureña inaugura una etapa distinta: una en la que su imagen deja de estar ligada únicamente a la belleza exterior para apostar también por el bienestar desde adentro, transformando su experiencia con la escoliosis en una plataforma de inspiración para otros.

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Con Curva, Zu Clemente demuestra que su evolución va mucho más allá de la corona que lució con orgullo en 2023, cuando representó a Honduras en el Miss Universo con sede en El Salvador.

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La respuesta de la comunidad digital de Zu ha sido ampliamente positiva, debido a que la influencer siempre ha demostrado que el ejercicio físico y el bienestar general han hecho parte importante de su vida en los últimos años.

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"Este es un proyecto que creamos con mucho amor y dedicación. No podemos esperar a que sean parte de la familia @curvastudiohn para transformar desde adentro hacia afuera", complementó Clemente.

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