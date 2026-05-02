"No le vamos a fallar a Honduras”: Tomás Zambrano resalta avances legislativos

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, destacó una semana de avances legislativos y acciones sociales impulsadas desde ese poder del Estado, asegurando que continúan trabajando en favor del desarrollo del país. Entre los principales logros, Zambrano informó que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Presupuesto General de la República, el cual contempla incrementos salariales para el sector docente y para el programa educativo Proheco. “Ya salió publicado en La Gaceta lo que es el presupuesto de la República en el que se autoriza un incremento a los maestros y también al sector Proheco de educación”, expresó el titular del Legislativo, subrayando el compromiso del Congreso con el fortalecimiento del sistema educativo.

En ese sentido, aseguró que estas medidas reflejan el respaldo directo a la educación en Honduras. “Este Congreso apoyando la educación en el país”, afirmó. Otro de los puntos destacados fue la firma de un acuerdo de paz entre las barras de los principales equipos de fútbol del país, entre ellos Club Deportivo Marathón, Fútbol Club Motagua, Club Olimpia Deportivo y Real Club Deportivo España. “Hemos firmado un acuerdo histórico... un acuerdo de paz para que la gente pueda regresar a los estadios en familia”, manifestó Zambrano, destacando la importancia de reducir la violencia en los eventos deportivos. El presidente del Congreso también enfatizó que esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento de la ley de prevención de violencia en los estadios, promoviendo ambientes seguros para los aficionados. “Desde el Congreso los acompañamos y colaboramos para que la familia disfrute en esos espacios deportivos”, agregó.