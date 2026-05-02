¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque algunos refinados del petróleo volverán a bajar otros seguirán con la tendencia alcista que sumará la décimo sexta semana consecutiva.
La Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) oficializó la nueva estructura de los carburantes vigente para el primer septenario de mayo.
El diésel experimentará un aumento de 29 centavos, por lo que se cotizará a 141.67 lempiras por galón en el Distrito Central.
De 1.95 lempiras será la variación autorizada para la gasolina regular y pasará a costar 129.32 lempiras.
El galón de la gasolina superior de 95 octanos se comprará a 140.85 lempiras al reportar una elevación en bomba de 2.10 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.
En el caso del queroseno tendrá un descuento de 2.52 lempiras para adquirirse a 139.70 lempiras
El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular también bajará en específico siete centavos, por lo que los consumidores pagarán 49.59 lempiras por galón.
Si bien el cilindro de 25 libras de Gas Licuado Propano (GLP) de uso doméstico se encontraba subsidiado con lo que le denominaron apoyo económico temporal ahora reflejará una subida de 7.48 lempiras, teniendo un nuevo valor de 245.61 lempiras.