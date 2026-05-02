¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque algunos refinados del petróleo volverán a bajar otros seguirán con la tendencia alcista que sumará la décimo sexta semana consecutiva.

La Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) oficializó la nueva estructura de los carburantes vigente para el primer septenario de mayo.

El diésel experimentará un aumento de 29 centavos, por lo que se cotizará a 141.67 lempiras por galón en el Distrito Central.

De 1.95 lempiras será la variación autorizada para la gasolina regular y pasará a costar 129.32 lempiras.