Mauricio Dubón se vuelve a lucir con un triple y produciendo tres carreras

Atlanta, Estados Unidos.- Los Bravos de Atlanta vinieron de atrás en un duelo vibrante para imponerse 8-6 sobre los Colorado Rockies, en una noche donde el hondureño Mauricio Dubón volvió a ser determinante en el inicio de la serie.

El utility catracho, alineado como jardinero central, tuvo una actuación completa tanto a la defensiva como con el madero. En cinco turnos al bate, Mauricio Dubón conectó dos imparables y anotó una carrera, pero su momento cumbre llegó en la octava entrada, cuando soltó un hit productor de tres carreras que inclinó definitivamente la balanza a favor de Atlanta.

Ese batazo oportuno terminó siendo el golpe decisivo en un juego que se mantuvo parejo durante buena parte del encuentro, pero que encontró en el hondureño la chispa necesaria para romper el empate y encaminar la victoria de los Bravos.