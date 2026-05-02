Cae “Calolo” del Cartel del Diablo, segundo implicado en asesinato de pastor Óscar Núñez

Las autoridades hondureñas confirmaron la captura de un segundo implicado en el secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, un caso que ha generado consternación en el departamento de Yoro.
El detenido fue identificado como Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, conocido con el alias de “Calolo”, a quien se le vincula como integrante de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.
Su detención se registró durante una operación policial en la comunidad de El Calichón, en el municipio de Marale, una zona limítrofe con Sulaco, Yoro, que en los últimos meses ha sido señalada por el incremento de hechos violentos.
De acuerdo con el informe oficial, la captura se produjo mientras agentes realizaban un patrullaje rutinario y dieron persecución a dos motocicletas cuyos ocupantes ignoraron la señal de alto.
Durante la acción, uno de los sospechosos perdió el control del vehículo y cayó al pavimento, mientras el otro logró escapar del lugar.
Fue en ese momento cuando los agentes lograron requerir a “Calolo”, quien, según las autoridades, mostró resistencia e incluso se enfrentó a los funcionarios policiales.
Al momento de su detención, se le decomisó un arma de fuego tipo mini Uzi con su respectivo cargador abastecido, la cual llevaba oculta bajo un suéter negro, además de la motocicleta en la que se transportaba.
Las investigaciones lo señalan como uno de los presuntos sicarios y hombre de confianza de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, supuesto cabecilla de esta organización criminal.
El comisionado de Policía, Wilber Reyes, explicó que el detenido será remitido ante las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le imputan.
La captura de “Calolo” se suma a la detención previa de Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, quien ya guarda prisión acusado de participar directamente en el secuestro del pastor.
Según las investigaciones, el crimen ocurrió el pasado 20 de abril, cuando Óscar Núñez salió de su vivienda a las 5:30 de la mañana con destino a una de sus fincas cafetaleras en Yorito, Yoro.
Horas después, su familia comenzó a recibir llamadas de desconocidos exigiendo una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación, confirmando así que se trataba de un secuestro.
Días más tarde, el 23 de abril, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en el sector de Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua, el cual fue identificado como el del cafetalero y líder religioso.
Las autoridades han indicado que continúan las investigaciones, ya que tendrían identificados a otros miembros de la estructura criminal que habrían participado en este crimen, considerado de alto impacto.