Trump imita a Sheinbaum: "Presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México"

Washington, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este viernes sobre su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, e imitó su voz al reafirmar su postura sobre el uso del nombre "Golfo de México", un tema que ha generado debate político y diplomático entre ambos países.

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz... ella fue bailarina de ballet", dijo Trump durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en Florida. "Con su hermosa voz me ha dicho ‘presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’, oh sí voy a hacerlo, le respondí”.

Trump dijo "presidento, presidento" en una mala traducción que quiso hacer del español.Los asistentes a la cena, entre ellos empresarios, funcionarios e invitados seleccionados, se rieron ante el comentario del republicano.