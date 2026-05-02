¡Tome nota! Así se jugará la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La fiesta grande del fútbol hondureño inicia este domingo con los primeros partidos de las triangulares del Torneo Clausura 2026.

Real España, Motagua, Olimpia, Olancho FC, Marathón y Génesis son los equipos que aún continúan en carrera por hacerse con el título de campeón y a partir de este fin de semana comienzan a trazar su camino en búsqueda de la copa.

Tras el sorteo y definición de los grupos, las triangulares arrancan este domingo con dos emocionantes partidos que serán el punto de partida para conocer a los dos equipos que se medirán en la final entre el 21 y 24 de mayo.