¡Tome nota! Así se jugará la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La fiesta grande del fútbol hondureño inicia este domingo con los primeros partidos de las triangulares del Torneo Clausura 2026.
Real España, Motagua, Olimpia, Olancho FC, Marathón y Génesis son los equipos que aún continúan en carrera por hacerse con el título de campeón y a partir de este fin de semana comienzan a trazar su camino en búsqueda de la copa.
Tras el sorteo y definición de los grupos, las triangulares arrancan este domingo con dos emocionantes partidos que serán el punto de partida para conocer a los dos equipos que se medirán en la final entre el 21 y 24 de mayo.
La liguilla del Clausura 2026 arranca el domingo 3 de mayo a las 3:30 p.m. con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España.
Los aurinegros, ganadores de las vueltas regulares, quedaron emparejados en el "grupo de la muerte" y visitan el Yankel Rosenthal con el objetivo de mantener su condición de favorito al título.
Por su lado el Monstruo Verde llega al tramo decisivo del torneo sumergido en un mar de dudas que quedaron evidenciadas tras la derrota 0-1 ante el Choloma en la última jornada.
Tras el clásico en San Pedro Sula nos vamos hasta Comayagua, ciudad que ha elegido el Génesis para recibir al Motagua a las 6:15 p.m.
Los caninos, contra todo pronóstico, lograron clasificar a la liguilla tras conseguir un empate ante Olancho FC y ahora enfrentarán a un Motagua que decepcionó en el cierre de las vueltas regulares tras perder el liderato.
Partidos y horarios
Marathón - Real España
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Yankel Rosenthal.
Génesis - Motagua
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Carlos Miranda.