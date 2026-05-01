¿Va para Olimpia? Esto dijo Erick Puerto tras eliminación del Platense

Tegucigalpa, Honduras.-Para Erick Puerto, el torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet no ha finalizado de la mejor forma; Platense quedó eliminado y él tendría un pie y medio fuera del equipo para el próximo campeonato.

A pesar de eso dio la cara y habló con franqueza si existe algún acercamiento de Olimpia, qué liga del extranjero le gusta y el consejo que le da Georgie Welcome.

También habló de su bajo futbolístico en cuanto a goles y asegura que muchos dejaron de hacer cosas en Platense y es el reflejo por el que no está en la fiesta grande.

Las declaraciones de Yio Puerto

¿Acabó el torneo para Platense tras no meterse a la liguilla?

"Sí, se termina para nosotros; tuvimos altos y bajos, no aprovechamos la oportunidad de seguir, pero lastimosamente no pudimos sacar el resultado que necesitábamos".

En lo personal, ¿qué viene para Yio Puerto?

"Me toca seguir trabajando, no puedo estar parado".

Se habla mucho de que vas al extranjero o de que puedes venir a Olimpia. ¿Cómo tomas esto?"

Ya lo pasé una vez anteriormente y siempre tranquilo, esperando en Dios por los momentos".

¿Te sientes halagado porque tu nombre suene en equipos como Olimpia y a nivel de Centroamérica?

"Sí, cómo no; el que te quiera un equipo grande como Olimpia es de admirar. La gente te quiere, te pide, pero yo sigo trabajando y siempre confiando en Dios".

¿Se te acercó alguien de Olimpia?

"No, hasta la fecha no; ningún acercamiento, solo son los rumores de la prensa".

De afuera sí hay acercamiento, hasta tu técnico Raúl Cáceres lo confirma. ¿Te ves fuera del país?

"Primeramente Dios; es lo que todo jugador aspira: ser legionario y aportar a la selección".

¿Te motiva el hecho de ya haber debutado con la Selección de Honduras?

"Sí, gracias a Dios me abrió más como jugador y me sentí bien con ellos".

¿Tienes contacto con José Francisco Molina, DT de Honduras?

"Sí, tenemos contacto con el preparador físico; me manda trabajos y estamos al tanto".

¿A dónde te gustaría ir?

"Primeramente arriba, a la Liga de Estados Unidos (MLS), y esperemos a ver qué dice Dios".

¿Qué aprendiste de este torneo donde no marcaste mucho?

"Todo es un proceso, nadie hizo lo del torneo pasado; todo te mejora, pero el equipo remó contra todo".

¿Qué consejo te da Georgie Welcome, que ya tiene experiencia con ser legionario?

"Que esté tranquilo, confiando en Dios y en mi trabajo. Así la oportunidad va a llegar".