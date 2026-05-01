Las mejores postales del concierto de Grupo Frontera en Honduras

Antes de que sonara la primera nota, el Nacional de Ingenieros Coliseum ya era una postal. Las filas que serpenteaban desde las afueras del recinto capitalino eran una mezcla de ansiedad y celebración anticipada que pocas veces se ve junta. Botas, sombreros de ala ancha, camisas de denim y cuero: la estética del regional mexicano trasplantada con total naturalidad a una noche hondureña que no daba tregua con el calor.
Eran cerca de las 10:00 de la noche y todavía había gente comprando comida, bebida, buscando su lugar, cuando los primeros acordes de "La del proceso" cortaron el aire del recinto.
No hubo cuenta regresiva, no hubo anuncio previo. Grupo Frontera simplemente arrancó, y el público reaccionó como si llevara horas esperando ese disparo de salida, porque en realidad llevaba años.
Adentro convivieron todo tipo de asistentes. Estaba el fan que se preparó el atuendo desde días antes, con sombrero a juego y botas relucientes, listo para la foto. Estaba el que llegó en tennis y camiseta y cantó igual o más fuerte que cualquiera.
Estaban los grupos de amigas que reservaron el espacio desde el primer anuncio y que, desde las primeras canciones, ya tenían la garganta seca. Y estaba, inevitablemente, el que grabó todo el concierto con el teléfono en alto, inmóvil, con una dedicación que rozaba lo religiosa.
Lo que todos tenían en común era el conocimiento del repertorio. Cuando sonaron "Por qué será", "De lunes a lunes" y "Amor propio", no hubo nadie en el recinto que necesitara leer la letra en ningún lado. El Coliseum entero las tenía guardadas, y las soltó todas juntas, a gritos.
El clima se convirtió en protagonista involuntario de la noche. La temperatura no cedió en ningún momento y Grupo Frontera lo aprovechó para ganarse al público de una manera distinta a la musical. Las bromas que lanzaron desde el escenario sobre el calor, el "hay que encuerarse" y el "ideal para pistear", arrancaron carcajadas genuinas y rompieron cualquier distancia que pudiera quedar entre el escenario y las gradas.
En ese momento dejaron de ser la banda famosa de la pantalla y se convirtieron en cinco muchachos pasándola bien junto a miles de personas que sentían exactamente lo mismo.
Pocas canciones cargaron más expectativa esa noche que "No se va". El cover que en 2022 cambió el rumbo de cinco amigos del Valle de Texas hasta convertirlos en una de las bandas más escuchadas del regional mexicano tenía una deuda pendiente con Honduras, y anoche se cobró.
Cuando arrancó, el volumen del público superó al de los monitores. Miles de voces cantando al unísono una canción que muchos asocian a momentos muy propios: un desamor, un viaje, una noche específica.
El cierre fue tan visual como emotivo. Después de recorrer "Un x100to", "Frágil", "Tulum", "Hecha pa' mi" y "El amor de su vida", y de despedirse con "Coqueta", Grupo Frontera lanzó sombreros al público desde el escenario. La imagen de esos sombreros en el aire, con el recinto todavía encendido, fue el resumen perfecto de una noche que nadie quería soltar.
Las palabras de cierre también quedaron grabadas.
"Muchísimas gracias Honduras, nos vamos a ver muy pero muy pronto", dijo Payo.
Peña agregó que sin el público no son nadie y que el regreso está en sus planes.
Cantú cerró con un "Honduras son una chingonada, arriba mi Honduras" que el Coliseo recibió con el último gran grito de la noche.
La postal final fue esa: miles de personas que llegaron como fans y se fueron como testigos de algo que, en Honduras, tardó en llegar pero valió cada segundo de espera.