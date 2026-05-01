Las mejores postales del concierto de Grupo Frontera en Honduras

El clima se convirtió en protagonista involuntario de la noche. La temperatura no cedió en ningún momento y Grupo Frontera lo aprovechó para ganarse al público de una manera distinta a la musical. Las bromas que lanzaron desde el escenario sobre el calor, el "hay que encuerarse" y el "ideal para pistear", arrancaron carcajadas genuinas y rompieron cualquier distancia que pudiera quedar entre el escenario y las gradas.