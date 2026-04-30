¡Looks vaqueros! Ambientazo previo al concierto de Grupo Frontera en Tegucigalpa

Tegucigalpa vive una noche especial con la llegada por primera vez de Grupo Frontera a Honduras, una presentación que promete ser espectacular y quedarse en la memoria de cientos de fanáticos.
Desde tempranas horas, los alrededores del Coliseum Nacional de Ingenieros comenzaron a llenarse de seguidores ansiosos por ver a la banda de regional mexicano que ha conquistado escenarios a nivel internacional.
El ambiente previo al concierto es de grandes expectativas. Se respira emoción, música y alegría entre los asistentes que cuentan los minutos para que inicie el esperado show.
Las hondureñas han apostado por un look vaquero que no pasa desapercibido: botas, sombreros y atuendos al estilo texano se roban todas las miradas en el recinto.
Grupos de jóvenes posan para fotografías, cantan fragmentos de sus canciones favoritas y calientan motores para una noche que promete ser inolvidable.
El equipo de El Heraldo también se hizo presente en el lugar y se encontró con el creador de contenido Tato Rivera, quien compartió su top tres de canciones favoritas de la banda.
Entre risas y emoción, los fanáticos mencionan temas como “Un x100to”, “Bebé dame” y “Di que sí” como algunos de los más esperados de la noche.
Jovencitas no dudaron en lucir sus mejores outfits, combinando botas y sombreros en un ambiente que representa la esencia del regional mexicano moderno que caracteriza a Grupo Frontera.
La cita es en el Coliseum Nacional de Ingenieros, donde todo está listo para recibir a la agrupación que ha ganado popularidad tras el éxito de su cover que los catapultó a la fama.
Desde Norteamérica hasta Europa, Grupo Frontera ha recorrido el mundo con su música, y esta noche marca su esperado encuentro con el público hondureño.