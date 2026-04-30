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¡Looks vaqueros! Ambientazo previo al concierto de Grupo Frontera en Tegucigalpa

Cientos de fanáticos ya llenan el Coliseum Nacional de Ingenieros, listos para vivir una noche inolvidable con Grupo Frontera

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 21:53
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Tegucigalpa vive una noche especial con la llegada por primera vez de Grupo Frontera a Honduras, una presentación que promete ser espectacular y quedarse en la memoria de cientos de fanáticos.

 Foro: Emilio Flores/ EL HERALDO
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Desde tempranas horas, los alrededores del Coliseum Nacional de Ingenieros comenzaron a llenarse de seguidores ansiosos por ver a la banda de regional mexicano que ha conquistado escenarios a nivel internacional.

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El ambiente previo al concierto es de grandes expectativas. Se respira emoción, música y alegría entre los asistentes que cuentan los minutos para que inicie el esperado show.

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Las hondureñas han apostado por un look vaquero que no pasa desapercibido: botas, sombreros y atuendos al estilo texano se roban todas las miradas en el recinto.

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Grupos de jóvenes posan para fotografías, cantan fragmentos de sus canciones favoritas y calientan motores para una noche que promete ser inolvidable.

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El equipo de El Heraldo también se hizo presente en el lugar y se encontró con el creador de contenido Tato Rivera, quien compartió su top tres de canciones favoritas de la banda.

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Entre risas y emoción, los fanáticos mencionan temas como “Un x100to”, “Bebé dame” y “Di que sí” como algunos de los más esperados de la noche.

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Jovencitas no dudaron en lucir sus mejores outfits, combinando botas y sombreros en un ambiente que representa la esencia del regional mexicano moderno que caracteriza a Grupo Frontera.

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La cita es en el Coliseum Nacional de Ingenieros, donde todo está listo para recibir a la agrupación que ha ganado popularidad tras el éxito de su cover que los catapultó a la fama.

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Desde Norteamérica hasta Europa, Grupo Frontera ha recorrido el mundo con su música, y esta noche marca su esperado encuentro con el público hondureño.

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